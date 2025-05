Lo resolvió la justicia este lunes.

El periodista Leonardo Sarro informó en su X (ex Twitter): Le quitan la tobillera al intendente Besozzi del PN y podrá salir a hacer campaña por su reelección, resolvió la Justicia con el cambio de fiscalía, informó su abogado Juan Fagundez. «Es un caso extraordinario!!» señaló el abogado”.

Guillermo Besozzi: «No quiero hablar de la Justicia, voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho»

La jueza de Soriano, Ximena Menchaca, resolvió este lunes en una audiencia que se realizó en el Juzgado Letrado de 1º turno de Mercedes hacer lugar al pedido de la defensa del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, de revocar la medida cautelar de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

El candidato dijo en rueda de prensa llevará adelante actos y recorrerá el departamento en estos días que le quedan.

«Esperaba algo de esto, capaz que esperaba que me hicieran ir todos los días a firmar a una comisaría y que me hagan ir una vez por semana, creo que está bien sino es muy contradictorio con lo que dijo 53 días atrás», expresó. Y añadió: «No quiero hablar de la Justicia, voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho».

El candidato a la intendencia dijo que planificará las actividades de los próximos días para poder recorrer todo el departamento y estar en cada rincón, «me dan los tiempos, lo voy a hacer, me tengo fe para hacerlo».

A Besozzi se le quitó la tobillera electrónica y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno de 00.00 a 7.00 de la mañana y presentarse en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado, el que no podrá modificar sin previo consentimiento del tribunal. Además, se le retienen los documentos de viaje y tiene prohibido salir del país. La fiscal Charline Ferreyra, quien ocupa en calidad de suplente la Fiscalía que dejó vacante Stella Alciaturi, apeló la resolución judicial.

Besozzi, que se postula a la reelección a la Intendencia de Soriano, fue imputado el 14 de marzo por los delitos de peculado, tráfico de influencia, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado.