Entendió la Justicia que hubo una actitud abusiva por parte de las autoridades de Secundaria de la época.

El periodista Pablo Silva Galván informó al respecto en Caras y Caretas. La Justicia falló a favor de una docente de San José sumariada con separación del cargo y retención de haberes en 2020. La resolución judicial ordena a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a resarcir económicamente a la docente y entiende que el sumario constituyó una conducta abusiva por parte de las autoridades.

Señala la sentencia, a la que tuvo acceso Caras y Caretas, que la docente, profesora de Literatura en el Liceo 1 de San José y subdirectora en el liceo 2 de la misma ciudad, fue sumariada por fotografiarse junto a un cartel contra la reforma “Vivir sin miedo”, impulsada por el entonces senador Jorge Larrañaga.

Recuerda que la oposición a la campaña fue aprobada por la central sindical, Pit-Cnt, y que hasta fines de 2019 tanto la federación de Profesores (Fenapes) y el gremio departamental llevaron adelante acciones en tal sentido. Entre estas se definió que los afiliados/as “se fotografiaron con un cartel alusivo con la frase «no a la reforma»”.

El día 23 de Octubre de 2019 a la noche, agrega, “algunos militantes de la Asociación de Profesores del Departamento No 1 de San José se citaron en el Liceo No 1 de la Ciudad de San José a partir de la hora 20:45 y hasta las 22:00, fotografiándose la mayoría en la vía pública próxima al centro educativo y seis docentes lo hicieron en el predio del mismo, en horario que no había alumnos y en espacios destinados a los docentes donde no aparecían elementos distintivos del centro”

“Sin embargo, la demandante “no ingresó al centro y se fotografió con algunos de sus compañeros en la vía pública, extremo que surge evidente”.

Conducta abusiva

No obstante, precisa, “con fecha 30 de junio de 2020 la Directora del Liceo No 1 presenta una denuncia sobre la supuesta violación de la laicidad, aprovechando según sus dichos el cambio de gobierno, procurando conocer la gestión llevada a cabo respecto de una denuncia anterior (pese a que ya conoció del archivo del expediente), disponiendo las autoridades de la ANEP una investigación administrativa que derivó en el sumario lesivo a su persona”.

Tras varias instancias el sumario fue archivado y la docente involucrada demandó a las autoridades.

Este viernes el juez letrado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, falló a favor de la docente y condenando a la ANEP a pagar a la profesora Rosario Molina la suma de U$S 7.000 con el interés legal desde la promoción de la demanda.