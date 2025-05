La candidata a la Intendencia de San José se refirió a los presuntos pagos irregulares en la Oficina de Turismo.

Ana Bentaberri, actual candidata a la Intendencia de San José que busca la reelección, se refirió este viernes en el programa Sobremesa de Radio 41 al caso de los presuntos pagos irregulares en la oficina de Turismo que tienen como principal responsable al referente de dicha repartición, Pedro Rodríguez.

Días atrás en el mismo espacio radial Rodríguez reconoció que efectuó pagos de la Intendencia a DJs que habían brindado sus servicios mediante giros por una red de cobranzas y o efectuando pagos “en mano”. Esas declaraciones desataron un conflicto interno que derivó en la separación del cargo de Rodríguez con retención de parte de sus haberes mientras se desarrolla una investigación administrativa dispuesta por el actual intendente Carlos Badano.

“Me parece que el intendente Badano actuó muy bien y rápidamente, además lo estuvimos charlando en algún momento, porque quien maneja dineros públicos con la responsabilidad que tiene el Intendente, también tiene que tener la tranquilidad que dentro de la Intendencia los procesos se dieron bien, ¿verdad?”, dijo la candidata a tiempo que enfatizó que “Si esto es un tema personal de un funcionario, tiene que quedar demostrado que es un tema de un funcionario específicamente y no que es una cadena de acciones fuera de lugar”.

PUBLICIDAD

“Hasta donde sabemos, los pasos internos se han dado bien, lo hemos también conversado con el contador Olagüe, obviamente, que inmediatamente se preocupó y se ocupó de saber cómo había sido el proceso, pero pienso que está muy bueno esa postura del Intendente de inmediatamente mandar a hacer una investigación administrativa y separar al funcionario del cargo para tener la tranquilidad de que tampoco vuelva a pasar algo así, Porque si hay algo que está mal, que no se repita”, amplió Bentaberri.

Consultada por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez sobre si tendría a Pedro Rodríguez en una eventual futura gestión, la ex intendenta aclaró que “Es un funcionario de la Intendencia, ocupa un cargo, si no me equivoco, de auxiliar dentro de la Intendencia. He escuchado algunas afirmaciones que es personal de confianza, no, no tiene ese rol. Él está compartiendo la responsabilidad en el área de turismo con Eduardo Rapetti y como funcionario de la Intendencia también tiene que tener respaldo de un debido proceso en cuanto a la investigación interna o algo que pueda pasar después”.

En el cierre Bentaberri fue enfática al expresar: “Después yo tomaré mis decisiones. Yo tengo mi convencimiento de cómo se tienen que trabajar determinados temas y creo que hay cosas que no condicen con mi manera de ser y de gestionar la actividad pública y me gustaría rever toda la situación, no sólo con los datos que tengo hasta hoy, sino también con toda esa investigación que se lleve adelante”.