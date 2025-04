El presidente del gremio pidió que “el Ministerio del Interior se haga cargo” y denunció que trabajan con equipamiento obsoleto.

El sindicato de funcionarios de la Guardia Republicana advirtió que dejará de prestar servicios en espectáculos públicos en caso de que un trabajador vuelva a resultar lesionado.

“Estamos pidiendo que el Ministerio del Interior se haga cargo, que el ministro del Interior tome la responsabilidad”, dijo a Telenoche Carlos Piedra, presidente del sindicato.

“Estamos exigiendo garantías para el personal. Estamos trabajando con equipamiento totalmente obsoleto y nosotros nos vamos a hacer cargo: próximo policía herido de la Guardia Republicana en un espectáculo público no vamos a salir a cubrir los servicios”, sostuvo Piedra.

El representante de los trabajadores apuntó que este tipo de servicios son pagos por el artículo 222, pero en el encuentro entre Peñarol y Cerro “mandaron gente de servicio ordinario a custodia de árbitros”.

“Lo que pasó fue una total inexperiencia de los jefes de servicio”, puntualizó. “Si el Ministerio del Interior invierte tres años en oficiales de policía para capacitarlos, ¿cómo puede pasar que en todos estos años no hayamos podido terminar con estos delincuentes?”.

Piedra agregó que el domingo hubo un policía lesionado, y denunció que están trabajando con equipamiento obsoleto.

El dirigente reclamó una reunión con autoridades del Ministerio del Interior y sostuvo que “desde 2016, que mataron a un hincha de Cerro, se viene suscitando una serie de inconvenientes en los espectáculos públicos y nadie, ningún Gobierno lo ha querido hacer (poner freno a esta situación). No es que no han podido: no lo han querido hacer. Nadie quiere tomar el sartén por el mango”.