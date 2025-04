«Una falta de respeto», dijo el comunicador.

Humberto de Vargas apuntó contra Canal 10 por lo que demostró una «falta de respeto» de la empresa luego del fallecimiento este domingo de Jorge Traverso . El periodista de 80 años, que fue uno de los conductores del noticiero central Subrayado durante 23 años, murió a causa de complicaciones luego de una operación cardíaca.

En el editorial con el que inicia su programa Último momento , en el canal de streaming Undertake Media, De Vargas opinó que Canal 10 cometió «un error gravísimo» ante la muerte de su exempleado, y cargó contra el canal en el que trabajó durante casi toda su carrera televisiva, hasta su despido en 2022.

«Lamento mucho tener que dar esta opinión, pero es un error gravísimo, y me viene a dar la razón con la visión, la certeza que tengo de que Uruguay no respeta a la gente adulta, y principalmente en los medios de comunicación», comentó De Vargas. «Uruguay no quiere a sus viejos, basta ver la televisión de este país, echa a los viejos», agregó.

La opinión de Humberto de Vargas sobre Canal 10 ante la muerte de Jorge Traverso

El comunicador señaló que la razón de su indignación fue que a pesar de que durante el domingo y este lunes se realizaron distintos homenajes y repasos a la trayectoria de Traverso en Canal 10 , durante la emisión del noticiero Subrayado del domingo, la primera luego de que se conociera el fallecimiento del exinformativista, «en el logo nunca hubo un festón negro en señal de duelo».

«Me gustaría saber quién es el responsable de esa falta de respeto», cargó De Vargas. «Porque es una muestra de que las personas se creen más que el medio Canal 10», comentó.

La relación entre Traverso y el canal terminó en 2014, una vez que el conductor, que el año anterior se había retirado de Subrayado , concluyó el ciclo final de su programa de entrevistas Hablemos . Sin embargo, dos años después, el periodista entabló un juicio contra el canal, reclamando derechos de imagen y derechos de autor por la emisión de viejos programas de Hablemos y Subrayado en canales del interior y de cable.

La justicia calculada en 2019 que el canal debía realizar un pago de US$ 10.000 por daño moral y el pago de derechos de autor y de imagen por Hablemos , pero no por Subrayado .

Además de esa cifra, se fijó luego de una apelación en cuanto a derechos de autor por Hablemos el 50% de la retribución que Traverso recibió por cada uno de los programas de Hablemos por cada uno de los episodios emitidos sin su autorización en el período reclamado, que va de 2004 a 2014. A todo eso se sumó una multa a Canal 10 por infringir la ley de derechos de autor.

PUBLICIDAD

«Jorge Traverso merecía otro trato»

Luego de referir al juicio, De Vargas comentó «No sé como terminó la relación entre Traverso y el canal, no me interesa. Humberto lo que sabe es que Canal 10 es una cosa, y sus autoridades es otra. La casa, la trayectoria de Canal 10 son mucho más que cualquiera de los que están calentando una silla de directorio. Por el medio y por los años brindados de trabajo a ese medio por Jorge Traverso, Subrayado podría haber tenido una señal de luto , si no la tenía Subrayado díganme quién tendría que tenerla».

El comunicador dijo que «el que usted no coloque ese festón, no imponga desde arriba la idea de que hay un luto por un compañero de muchos años del canal que ha fallecido, es la soberbia de quién en este momento cree ejercer el dominio del medio».

«Me indigné», añadió. «Cuando no se hace eso, las nuevas generaciones entienden que la falta de respeto es moneda corriente. La conductora del noticiero del domingo, terminó con una sonrisa. No voy contra ella, pero no era el día para terminar con una sonrisa», comentó, en referencia a Paola Botti.

«Jorge Traverso merecía otro trato del medio en el que desarrolló su trabajo y al que le dio tanto durante tanto tiempo «, concluyó De Vargas. «Fue una falta de respeto, y que le caiga el sayo a quien corresponde». / Fuente: El Observador