Pedro Rodríguez es el referente de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José. En las últimas horas se conoció que por orden del intendente Carlos Badano se le inició un sumario administrativo por presuntas irregularidades en pagos efectuados por la repartición municipal que representa.

Mientras se desarrolla la investigación Rodríguez estará separado del cargo y, como suele suceder en estos casos, parte de los haberse que percibe por su función en la Intendencia le serán retenidos. ¿Cómo se llegó a esta situación? Se destalla a continuación:

El primero que cuestionó fuertemente y de manera pública el accionar de Pedro Rodríguez en la Oficina de Turismo fue Federico Diana, uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de San José. En los primeros días de febrero Diana enfatizó que Turismo “está en manos de gente no capacitada” y aseguró que Rodríguez “no tiene la más mínima preparación para afrontar y desarrollar esa tarea de forma eficiente”.

El 16 de abril, en plena Semana de Turismo, quien señaló públicamente a Rodríguez fue el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, quien pretendía dialogar con el funcionario sobre aspectos relacionados al sector turístico en días clave. En ese momento Rodríguez no le habría respondido. Estaba en el exterior. En aquel entonces Gutiérrez escribió: “En una semana dónde -en teoría-, deberían difundirse las actividades y lugares disponibles para el turismo interno, desde el martes de mañana hemos intentado -sin éxito-, comunicarnos con el vocero del área de turismo de la Intendencia de San José, Pedro Peter Rodríguez, por tres vías diferentes, y no hemos obtenido respuesta. Una semana de turismo, sin respuesta del área de turismo en San José. Como decía el «Corto» Buscaglia en aquella recordada publicidad…PARADOJA”.

La publicación del periodista tuvo repercusiones. Una de ellas fue el anuncio realizado por uno de los líderes de Posada Sierras de Mahoma, quinen, mediante un comentario, adelantó que el emprendimiento turístico, uno de los referentes a nivel departamental, estaba en proceso de cierre tras más de 40 años de actividad. También ellos apuntaron a Pedro Rodríguez: “El turismo en San José es un debe que tenemos hace años! Hoy después de 40 años de actividad sierras de Mahoma está cerrando sus puertas, falta de planificación del turismo departamental! En plena semana de turismo no tenemos oficina abierta! Un lugar tan emblemático y que forma parte de nuestra historia no existe para San José. El turista que llega a San José por quién está informado…..? ¿por la pantalla que está en la plaza? Una lástima tener que subir el precio de la entrada por falta de apoyo”.

Ante esta situación, entrevistado en el programa Sobremesa de Radio 41, Rodríguez se defendió puntualizando que es un emprendimiento privado. Si bien para el área de Turismo las sierras de Mahoma son “un lugar muy importante”, sostuvo que se les ha “negado” el acceso a las mismas para desempeñar distintas actividades.

Denuncia por pagos a DJs.

Además de los cuestionamientos a su gestión, Rodríguez está envuelto en otra polémica y tiene que ver con presuntos pagos irregulares a DJs., dinero “en mano” o mediante transferencias por Abitab.

La situación fue dada a conocer por Jennifer Cachés, candidata a edila por el Frente Amplio, quien en su Facebook publicó (y después borró): “no puedo quedarme callada ante una realidad que se repite y duele: trabajadores contratados en negro por la Intendencia de San José, a través de oficinas como la que está a cargo de Pedro Rodríguez.

DJs jóvenes, trabajadores de la cultura, contratados sin respaldo legal, sin aportes, cobrando por medios informales como giros y sin ningún tipo de garantía. Esto no solo es una falta de respeto: es una práctica que va en contra de toda ética, de toda transparencia y de toda justicia. Lo más grave es que no es un caso aislado. Esta es solo una de muchas irregularidades que se vienen dando dentro de la administración. Una gestión que maneja dinero público sin controles claros, sin rendición real, y muchas veces de espaldas a la ciudadanía”.

El lunes 21 de abril entrevistado en Sobremesa de Radio 41, Rodríguez fue consultado sobre si los giros por Abitab salían de su cédula y a su nombre, a lo que el jerarca de Turismo declaró: “Sí, les hice dos o tres yo, que de repente no podían venir a San José. Hay de Libertad, de Ciudad del Plata, de Ecilda en su momento, que se les hizo un giro para que no tuvieran que venir. O alguno de repente no pudo venir en su momento”.

En otro tramo de la entrevista manifestó que “la intendencia tiene los montos. Se le pasa los montos de cada uno y es el monto total. Y lo que se le gira a cada uno. No hay vuelta. Lo que se hizo no se va a hacer así más, por supuesto que no. Porque al final por hacerles un favor a ellos. Nada que ver”.

Ese día Rodríguez atribuyó la situación a una intencionalidad política del Frente Amplio. “El fin de semana estuvieron llamando a los pibes (DJs.) … estamos en la chiquita”, concluyó.

Debían cobrar $5.000, pero recibieron $35.000: los insólitos pagos de la Oficina de Turismo

Las manifestaciones del referente de la Oficina de Turismo no pasaron desapercibidas y dos DJs. involucrados en la situación, en el mismo espacio radial, aportaron detalles que evidencian, mínimo, manejos desprolijos de los dineros públicos. “Las cifras que cobramos son exageradamente altas”, dijo el Dj Jona Mieres.

Cobramos el miércoles y al otro día nos empezamos a llamar nosotros. Ayer jueves fue la comunicación entre nosotros, uno me llama a mí y me dice -Che, yo tengo dos fechas para cobrar, una se suspendió, tengo que cobrar una que son 5.000 pesos y cobré 36.000. ¿Qué hago con esta plata? -A mí me pasó lo mismo, a los otros les pasó lo mismo”.

Contrariamente a lo sucedido con sus colegas, Yekiiz Martínez percibió 10 mil pesos menos de los que les correspondían.

“El reclamo se lo hago a Pedro que es con quien siempre hablé, Pedro me dice que hay un error, como que 10 mil pesos que fueron para el otro compañero eran míos, él habla con este compañero, le explica la situación y cuando yo le pregunto a Pedro cómo se me va a debitar la plata si me la da él o me la debita mi compañero, me dice que me comuniqué con mi compañero. Yo le dije, mirá, lo voy a hacer, pero no tendría por qué yo reclamar plata, que fue un error de ellos en realidad, yo no tengo por qué, porque me genera un mal momento a mi compañero, por más que él sea empático, no está bueno”, narró Yekiiz.

Desmienten

Los trabajadores enfatizaron que no salieron a “denunciar a la Intendencia, no salimos a denunciar a Pedro, no teníamos ninguna disconformidad hasta ahora con el tema de cómo se hizo los pagos. Sí habíamos quedado en algo, después se modificó, pero también aclarar que nosotros de ninguna manera fuimos los que dijimos queremos cobrar así. Eso no es así”.

Jona Mieres también desmintió que hayan sido contactados por el Frente Amplio como insinuó Rodríguez días atrás. “Tampoco nadie nos vino a incitar desde la política para salir a hablar” enfatizó, descartando así la insinuación realizada por Rodríguez días pasados, diciendo “el fin de semana (desde el Frente Amplio) estuvieron llamando a los pibes (DJs.) …estamos en la chiquita”.

¿Cómo se desarrolla un sumario?

En Uruguay, un sumario administrativo contra un funcionario de una Intendencia se inicia cuando existen indicios de faltas graves o incumplimientos en el desempeño de sus funciones.

El procedimiento es formalizado mediante una resolución administrativa, donde se designa a un instructor que tiene la tarea de investigar los hechos, recabar pruebas y ofrecer al funcionario sumariado la posibilidad de realizar descargos y presentar pruebas en su defensa.

El proceso debe respetar el principio de debido proceso, garantizando el derecho a ser oído y a la defensa. Tras la etapa de investigación, el instructor eleva un informe final con recomendaciones, y la autoridad competente (normalmente el Intendente o quien tenga delegadas esas facultades) resuelve si corresponde aplicar una sanción, archivar el caso o tomar otras medidas administrativas.

Dependiendo de la gravedad de la falta, las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la destitución.