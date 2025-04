“Las cifras que cobramos son exageradamente altas”, dijeron dos DJs afectados. Los detalles de manejos financieros que rozan lo insólito.

Pedro Rodríguez, referente de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José sigue estando en el centro de la polémica. En las últimas horas el funcionario reconoció que había efectuado pagos a DJs en nombre de la Intendencia mediante giros y “en mano”. En aquel momento aclaró que la práctica no se volvería a realizar y dio a entender que el mecanismo se implementó para darle una mano a los trabajadores.

Este viernes en el programa Sobremesa de Radio 41 los DJs Jona Mieres y Yekiiz Martínez sumaron elementos a la polémica por los pagos, aportado detalles que rozan lo insólito para un ámbito como el de intendencia.

Lo primero que hicieron fue desmentir a Rodríguez, señalando que fue él quien les pidió que cobraran directamente, dinero en mano o mediante transferencias, por lo que no se trató de una solicitud de ellos como trabajadores de la música.

MONTOS EXAGERADOS

El pasado miércoles la Oficina de Turismo procedió a pagar a los DJs. Que brindaron sus servicios, pero al ver las cifras se llevaron una sorpresa: habrían cobrado mucho más de lo que debían.

“Estamos desconcertados debido a que quedamos así en este nivel. Decidimos asesorarnos también con un abogado y un gestor cultural. ¿Qué hacemos? Porque en realidad las cifras que cobramos son exageradamente altas”, dijo Jona Mieres.

PUBLICIDAD

Cobramos el miércoles y al otro día nos empezamos a llamar nosotros. Ayer jueves fue la comunicación entre nosotros, uno me llama a mí y me dice -Che, yo tengo dos fechas para cobrar, una se suspendió, tengo que cobrar una que son 5.000 pesos y cobre 36.000. ¿Qué hago con esta plata? -A mí me pasó lo mismo, a los otros les pasó lo mismo”.

Agregó que “hay otro tema también. Porque las fechas suspendidas en años anteriores no se nos pagaban, cosa que nadie la reclamaba. Yo llamé en una para avisar que estaba enfermo y no podía ir y evidentemente el pago no me llegó. A mí se me suspendieron muchas fechas por el tiempo, pero ahora en esta boleta todas las fechas suspendidas vinieron pagas igual. Anteriormente nunca se nos pagaron.

…Lo que queremos que entiendan es que el nivel que tenemos nosotros de estrés y desconcertados, no sabemos mucho qué hacer. Nos asesoramos y decidimos salir, dar nuestra versión, decir las cosas claras, poner los números, porque muchos también pueden haber dicho, porque a mí se me dijo también cuando comenté esto en una intimidad, si está la plata agarrála, agradece que te dieron trabajo y cállate la boca. Bueno, es que yo no sé si esto después me va a traer problemas”.

FALTANTE Y PASAMANO

Contrariamente a lo sucedido con sus colegas, Yekiiz Martínez percibió 10 mil pesos menos de los que les correspondían. Lo más llamativo fue el modo en que Pedro Rodríguez resolvió la situación.

“El reclamo se lo hago a Pedro que es con quien siempre hablé, Pedro me dice que hay un error, como que 10 mil pesos que fueron para el otro compañero eran míos, él habla con este compañero, le explica la situación y cuando yo le pregunto a Pedro cómo se me va a debitar la plata si me la da él o me la debita mi compañero, me dice que me comuniqué con mi compañero. Yo le dije, mirá, lo voy a hacer, pero no tendría por qué yo reclamar plata, que fue un error de ellos en realidad, yo no tengo por qué, porque me genera un mal momento a mi compañero, por más que él sea empático, no está bueno”, narró Yekiiz.

DESMIENTEN

Los trabajadores enfatizaron que no salieron a “denunciar a la Intendencia, no salimos a denunciar a Pedro, no teníamos ninguna disconformidad hasta ahora con el tema de cómo se hizo los pagos. Sí habíamos quedado en algo, después se modificó, pero también aclarar que nosotros de ninguna manera fuimos los que dijimos queremos cobrar así. Eso no es así”.

Jona Mieres también desmintió que hayan sido contactados por el Frente Amplio como insinuó Rodríguez días atrás. “Tampoco nadie nos vino a incitar desde la política para salir a hablar” enfatizó, descartando así la insinuación realizada por Rodríguez días pasados, diciendo “el fin de semana (desde el Frente Amplio) estuvieron llamando a los pibes (DJs.) …estamos en la chiquita”.

INVESTIGACIÓN

Este viernes se conoció que actualmente por orden del intendente Carlos Badano, Pedro Rodríguez se encuentra bajo investigación administrativa y se le abrió un sumario.