La exmilitante blanca dijo que “la mayoría” de las denuncias contra el exsenador son “falsas” y que en su caso pudo pensar que era mayor.

La exmilitante del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso, charló con Montevideo Portal a propósito de la denuncia en su contra por abuso sexual realizada por un recluso, excompañero de celda de la cárcel de Rocha, en donde se encuentra desde agosto de 2024 por la denuncia falsa que realizó contra el hoy presidente Yamandú Orsi.

“Fueron unos días muy tristes para mí. Fue una acusación muy grave para mi persona públicamente. Una puede caer en errores como lo del presidente Orsi, pero no al extremo de abusar de una persona cuando es en un sector que no hay contacto ninguno más que la pasada y hay una cámara”, expresó en diálogo con Montevideo Portal.

Asimismo, volvió a hablar de una denuncia que realizó contra la fiscal del caso Gustavo Penadés, Alicia Ghione, su equipo fiscal y la abogada del estudio jurídico de Udelar, Soledad Suárez, por “asociación para delinquir”.

Para Papasso la razón por la que su compañero de celda la denunció fue para “tapar” su denuncia que, según le indicó a Montevideo Portal, data del 8 de abril. “Yo hago la denuncia y eso lo taparon. No salió en ningún lado. Pero, con el supuesto abuso, el tipo hace la denuncia y a los 5 minutos estaba en toda la prensa”, expresó.

“Después yo entrego como garantía a mi celular, porque tenía pruebas de que yo me hablaba con él, no me lo sacaron como decían”, agregó.

Con respecto a su denuncia contra Ghione y otras personas, entre las que incluye al denunciante Jonathan Mastropierro, afirmó que es por la trama que se “armó” en contra del exsenador blanco Gustavo Penadés, en prisión preventiva desde octubre de 2023 por decenas de delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores.

“Lo de Penadés yo vi cómo lo armaron todo y me usaron. Yo puse todo escrito, subí las capturas. Yo sé los nombres de todos y Penadés no. Yo vi cómo les decían lo que tenían que decir antes de ir a la pericia. Una locura”, manifestó.

PUBLICIDAD

De Mastropierro dijo que fue el que “primero” que la “engañó”: “Me dijo que se llamaba Mateo y en ese momento, que yo estaba sola, creí en él”.

“Un compañero de la 404 me dice: ‘Romina, tengo un amigo que dice que tiene información que te puede ayudar’, y me pasó su celular. Ahí empezó todo él con sus mentiras. Me dijo que él conocía a Penadés y a un Benjamín. Después yo hice el chat trucho porque no tenía cómo sostener que existía ese chico”, contó.

Tras esto, de acuerdo con el relato de Pappaso, Mastropierro le envió “datos y fotos de Penadés, que supuestamente las habían sacado menores de edad”. “Pero al tiempo me enteró que no habían sido menores de edad, había sido él con 21 años y otro de 23 años, que también está preso ahora”.

Para Romina Celeste, “Mastropierro tenía esas fotos con el fin de extorsionarlo y sacarle plata” a Penadés porque “es a lo que se dedica”.

“Antes de yo ir presa se dedicaba a eso: a extorsionar clientes. Tiene amigas que se dedican a la prostitución que él las lleva como un fiolo. Y él siempre anda con menores, incluso un día me llegó un video de TikTok con un menor de 12 años”, afirmó.

A continuación, dijo que, según su visión, “la mayoría de las denuncias contra Penadés son falsas”. “Especialmente todas las de los representados por la Udelar porque son los que preparan todo. No les cobran, les enseñan todo, junto con el grupo de víctimas de la Fiscalía. Yo estaba en esas reuniones, fui parte, por eso lo puedo contar”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre si hoy considera que Penadés es inocente, respondió: “Para mí sí, porque mi caso ya está prescripto”.

“Penadés es pasivo y todos lo tratan de violento en los relatos. Y Penadés se ponía pesado cuando tomaba algo, pero no era violento, de querer humillar a nadie. Le gusta ser pasivo, no es activo. Le gustan hombres varoniles, jóvenes, pero no niños”, apuntó.

En cuanto a su denuncia, dijo que lo que vivió “en aquella época con 14 años en el Parque Batlle” no se lo olvida más. “Pero yo tenía gran altura ya en esa época y, bueno, le gusté”, matizó y opinó que, por su aspecto, el exlegislador pudo pensar “totalmente” que era mayor de edad, por más que fuera adolescente.

Consultada sobre por qué recién ahora realiza esta denuncia, afirmó: “No me gustan las injusticias y en la calle te matan, acá estoy cuidada”.

“Yo no le tengo rencor a Penadés”, acotó. Si lo tuviera enfrente, Papasso dice que le diría que lamenta “mucho lo que está pasando hoy por no ser la persona que siempre quiso ser”.

“Si él se hubiera mostrado auténtico, con virtudes y defectos, hoy no estaría en cana. Porque estoy segura de que todos lo denunciaron porque él asumió que era homosexual el día que yo lo denuncié públicamente”, sentenció.