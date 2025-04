El grupo musical regresa al escenario que los vio nacer, este 26 de abril.

Después de casi tres años de silencio, el grupo musical AFC anuncia su retorno oficial con un show único en el lugar donde todo comenzó: el ECIE de San José, este sábado 26 de abril a las 21:00 horas.

Según comunicó el Instituto Cultural ECIE, este no será un espectáculo convencional:

“No hay escenografía: hay beats. No hay protocolo: hay barras. No hay distancia: hay conexión”.