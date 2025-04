“Lo que se hizo no se va a hacer así más”, enfatizó el referente de la Oficina de Turismo aclarando las denuncias sobre presuntas irregularidades en el pago de DJs.

El referente de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José, Pedro Rodríguez, se refirió este lunes en el programa Sobremesa de Radio 41 a las denuncias sobre presuntas irregularidades en pagos a disc-jockey.

La denuncia pública fue realizada días pasados por Jennifer Cachés, candidata a edila por el Frente Amplio, quien habló de presuntos contratos “en negro”. Cachés había escrito en su Facebook (después borró la publicación): “Como vecina comprometida y hoy como candidata a edila por el Frente Amplio, no puedo quedarme callada ante una realidad que se repite y duele: trabajadores contratados en negro por la Intendencia de San José, a través de oficinas como la que está a cargo de Pedro Rodríguez.

DJs jóvenes, trabajadores de la cultura, contratados sin respaldo legal, sin aportes, cobrando por medios informales como giros y sin ningún tipo de garantía. Esto no solo es una falta de respeto: es una práctica que va en contra de toda ética, de toda transparencia y de toda justicia. Lo más grave es que no es un caso aislado. Esta es solo una de muchas irregularidades que se vienen dando dentro de la administración. Una gestión que maneja dinero público sin controles claros, sin rendición real, y muchas veces de espaldas a la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

Este lunes Pedro Rodríguez reconoció que efectuó pagos a nombre de la Intendencia de San José que fueron en mano y otros mediante giros por una red de cobranzas. “En su momento todos querían cobrar en la mano. El prestador cobraba lo que cobra por la boleta y se le giraba, se le daba la plata a algunos y a otros se les giraba. Nada más. Eran cuatro o cinco, no son más. Este año fueron cinco. Yo en algún momento le hice un giro a dos que no vivían en la ciudad o que no estaban, no podían ir por la oficina. Nada más. En ningún momento aparecía yo”.

Consultado por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez por si esa acción le parecía irregular, Rodríguez respondió: “No sé si es irregular o no. En su momento lo aceptaron así. Porque no se querían afiliar ni a Gremiarte ni a Coparte”. También aclaró que “no se va a permitir más. De aquí en más, si no tienen boleta con RUPE, no se puede cobrar”.

También se le consultó sobre si los giros por Abitab salían de su cédula y a su nombre, a lo que el jerarca de Turismo declaró: “Sí, les hice dos o tres yo, que de repente no podían venir a San José. Hay de Libertad, de Ciudad del Plata, de Ecilda en su momento, que se les hizo un giro para que no tuvieran que venir. O alguno de repente no pudo venir en su momento”.

En otro tramo de la entrevista manifestó que “la intendencia tiene los montos. Se le pasa los montos de cada uno y es el monto total. Y lo que se le gira a cada uno. No hay vuelta. Lo que se hizo no se va a hacer así más, por supuesto que no. Porque al final por hacerles un favor a ellos. Nada que ver”.

Resumiendo el procedimiento el referente de Turismo dijo: Acá lo que se quiso hacer desde un principio fue hacerles un favor a una actividad que no existía. Nadie los contrataba. Como primera cosa, nadie contrataba un DJ para hacer un Sunset. Nadie. Se quiso hacer un favor para que cobraran. Que ninguno tenía la posibilidad de cobrar por otra, porque no tenían RUPE, porque no tenían asociación. Se les hizo el favor. Que hoy en día, porque estamos en un tema político, haya surgido, porque uno pateó, bárbaro. Está bien. Con el diario del lunes todos somos genios acá. Pero de ahí a ensuciar, a enchastrar, es otra cosa. La plata sale de la Intendencia y la misma es la que se les gira, la que se les da a ellos. La que les paga el proveedor o la que se les ha girado en algunos casos. Simplemente eso. No hay otra cosa. No le busquemos la quinta pata al gato, porque no tiene”.

En cierre Rodríguez atribuyó la situación a una intencionalidad política del Frente Amplio. “El fin de semana estuvieron llamando a los pibes (DJs.) … estamos en la chiquita”, concluyó.