“¡Hay que mostrar más y esconder menos!”, escribió desde un dispositivo móvil.

Romina Celeste Papasso , exmilitante del Partido Nacional, publicó una serie de tuits desde la Cárcel de Rocha en los que refutó las acusaciones de abuso sexual y hostigamiento hechas por un compañero de celda . En sus mensajes, Papasso negó los hechos y apuntó contra lo que demostró un «show mediático». Además, criticó duramente a las autoridades del sistema judicial y compartió imágenes tanto eróticas como desafiantes .

Papasso, que previamente había sido conocida por denunciar al senador Gustavo Penadés y luego condenada por orquestar una denuncia falsa contra el -en ese entonces- candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi , fue acusada de abuso sexual por un joven de 23 años . Según el testimonio del recluso, Papasso habría realizado tocamientos sin su consentimiento y tratado de besarle a la fuerza en reiteradas ocasiones. Además, el joven indicó que la exmilitante lo rozó con sus senos mientras él se encontraba de espaldas.

Ante estas acusaciones, y desde el propio centro de reclusión, Papasso utilizó su cuenta en X (exTwitter) para desmentir los hechos: » Les cuento que la semana pasada realicé una denuncia a la fiscal del caso Penadés , donde conté delitos que nadie sabe y ayer me salieron con una denuncia falsa «, sostuvo, alegando que la denuncia era parte de un «show mediático».

Papasso continuó arremetiendo contra el sistema judicial y la situación política del país. Además, hizo referencia a su lucha contra la ley de violencia basada en género, expresando: “ No voy a parar hasta combatir la ley 19.580, lo dije desde el primer día” .

La exmilitante también negoció otras acusaciones previas de agresión hacia dos policías, calificándolas de «falsas». «Todos saben que soy impulsiva y no me gusta que nadie me venga a dar órdenes, menos un policía, pero tampoco me van a seguir ensuciando públicamente solo para obtener fama conmigo», señaló en sus tuits.

Por otro lado, publicó una captura de pantalla de un supuesto chat con la fiscal Alicia Ghione, en el que discutía presuntos controles sobre su salida de la vivienda y otras irregularidades que, según ella, evidencian la corrupción dentro del sistema judicial. “

Esto es solo el principio de la delincuencia ”, dijo Papasso, sugiriendo que tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones.

PUBLICIDAD

Finalmente, el exmilitar lanzó duras críticas contra la

directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche , quien, según Papasso, ordenó la confiscación de su celular para evitar que continuara comunicándose con el exterior. “¡Los comunistas son capaces de cualquier cosa!”, manifestó Papasso, acusando a las autoridades de intentar silenciarla.

Además, Papasso redobló la apuesta con una foto tomada desde la cámara del dispositivo móvil al que tuvo acceso en la Cárcel de Rocha.

En la foto se pueden ver sus senos desnudos, parcialmente cubiertos con emojis. Junto a la imagen, escribió: “¡ Hay que mostrar más y esconder menos !”.

NO HAY ESTUDIO POR TURISMO, HAY TRABAJO POR TURISMO, ME TIENEN ENCERRADA Y LA LADRONA ME MANDA SACAR EL CELULAR PARA EVITAR "SHOW" VIEJA CARA DE LORO MI ABUELA QUE LA AMO LE DICE ASÍ JAJA, QUE PERSONA AGUANTA ESTAR ENCERRADA SIN CELULAR RATA ME ALEJAS DE MI FAMILIA. — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ (@romina_uy) April 16, 2025

Ana Juanche directora del INR vos éstas tapando a la mafia de la fiscalía que tiene presos a muchos inocentes, acá no hay show, estás resentida porqué fui la única que no te saludo ni te registre cuándo todos estaban pasandote la lengua por las patas yo me fui a tomar sol….. — ʀᴏᴍɪɴᴀ ᴄᴇʟᴇꜱᴛᴇ (@romina_uy) April 16, 2025