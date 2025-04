Lucas Sugo cumplió 47 años este martes y recibió un saludo especial de su hija Florencia, que está siendo tratada por un cáncer en Brasil.

El cantante Lucas Sugo cumplió este martes 15 de abril sus 47 años , y recibió un saludo especial a través de las redes sociales de parte de su hija Florencia, informó El Observador. La joven de 22 años, que actualmente está internada en San Pablo, Brasil, sometiéndose a un tratamiento contra un cáncer, le dedicó un breve texto en su cuenta de Instagram.

Acompañado de una foto de padre e hija tomada en una playa, Florencia Sugo escribió «Feliz cumple meu pai, te amo con mi vida».

«Gracias por darme tu fortaleza día a día, por guiarme, cuidarme y amarme tanto» , continúa el texto. «Nuestro super papá, el que ama, el que resuelve, el cariñoso, el que siempre está».

La respuesta de Lucas Sugo al mensaje de su hija Florencia

El cantante riverense le respondió con un «Amo voce. Flor de mi vida, todo va a estar bien», un texto similar al que le había dedicado hace algunos días, cuando ella compartió una imagen de su camilla del hospital acompañada por sus padres.

» Mis pilares, los que me levantan día a día y no me dejan caer . Los amo mucho mamá y papá»,

Por su parte, el músico afirmó que este trance se trata de «el peor momento» de su vida, y el lunes de la semana pasada publicó un mensaje en el que pedía «recen por mi familia», además de agradecer de forma recurrente durante los últimos días los mensajes, regalos y el apoyo recibido.

» Se lo va a combatir, con mucho amor, con mucha fe, el profesionalismo de los doctores, y la fuerza de mi hija que es impresionante. Muchas gracias de todo corazón, vamos arriba», dijo en un video hace algunos días.