Denuncia falta de pagos y advierte que podrían quedar sin cobertura como en el caso de La Sin Rival si no se actúa legalmente a tiempo.

La reciente declaración pública de la empresa La Vienesa, en la que asegura que “no es cierto ni verdadero” que vaya a cerrar sus locales ni despedir a más de 100 trabajadores, generó una contundente respuesta desde la Mesa Coordinadora del Pan.

“El comunicado de la empresa es mentira. El propio dueño reconoció en el Ministerio de Trabajo que está en bancarrota y que no sabe qué hacer si esta semana no concreta un acuerdo con los proveedores”, sostuvo Miguel Rosales, secretario general de la Mesa y presidente del sindicato de Fiberpan, en diálogo con Caras y Caretas.

Rosales cuestionó duramente la falta de seriedad de la empresa. “Hasta la fecha, lo único que ha hecho es prometer. No presentó un solo papel, ningún número. Solo palabras”, afirmó. Y agregó: “No hay plan de pago, no hay propuesta viable. El comunicado que emitieron a la prensa no se condice con lo que dicen dentro del Ministerio”.

Frente a la afirmación empresarial de que están trabajando en alternativas para revertir la situación, el dirigente fue tajante: “Eso también lo dijeron hace meses, y mientras tanto a los trabajadores les pagan en cuotas de mil o dos mil pesos. ¿Quién puede vivir así?”.

Propuestas del sindicato

En ese sentido, el sindicato había propuesto un esquema de seguro de paro rotativo y el cierre temporal de locales que no generan ingresos como forma de aliviar la situación mientras se buscaban soluciones. “Nos dijeron que no. Se niegan a tomar medidas reales, y todo indica que es por una cuestión de prestigio personal, el dueño administra más de 80 panaderías y no quiere asumir el cierre de la suya”, apuntó Rosales.

Una de las principales preocupaciones del gremio es evitar que se repita lo ocurrido con los trabajadores de la panificadora La Sin Rival. “No queremos que pase lo mismo: allí no pudieron acceder al Fondo de Insolvencia Patronal porque el concurso lo iniciaron los proveedores antes que los trabajadores. A más de dos años, siguen sin cobrar lo que les corresponde. No vamos a permitir que esta historia se repita con La Vienesa”, advirtió.

Por todo esto, desde la Mesa del Pan insisten en que el comunicado de La Vienesa no refleja la verdadera situación de la empresa y alertan sobre el riesgo de que los trabajadores queden sin cobertura si no se toman decisiones legales a tiempo. “No queremos que la panadería cierre, pero tampoco vamos a permitir que los trabajadores queden a la deriva por una administración irresponsable y sin transparencia”, concluyó Rosales.