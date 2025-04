La Organización de Fútbol del Interior emitió un comunicado.

“El fútbol es así”: el jefe de Policía de San José habló sobre los graves incidentes en la finalísima

El pasado sábado por la noche San José logró su sexta copa del Interior tras vencer 2 a 0 a Lavalleja en el alargue. Tras el segundo tanto de los josefinos que le aseguraba la obtención del campeonato -en la ida habían igualado sin goles- jugadores de Lavalleja agredieron físicamente a maragatos y eso devino en una trifulca que involucró a varios jugadores y personas relacionadas con los planteles. También hubo pedradas que llegaron desde la tribuna Oribe al campo de juego, una de ellas hirió en la cabeza a un jugador de Lavalleja que debió ser trasladado al hospital donde le suturaron la considerable herida.

Muchos de los presentes y de quienes seguían las imágenes por la televisión, cuestionaron el accionar policial ante un hecho de tal gravedad. Este lunes, entrevistado en el programa Según como se mire de Radio 41, el propio jefe de Policía Robert Taroco dio su versión de los hechos y explicó el proceder policial.

“Entramos de la manera que tenemos que entrar, entramos juntos obviamente y vamos hacia la otra punta allá de la cancha donde estaba el problema, porque el problema se inició en un arco y se derivó, esto te lo digo porque lo vi después en imágenes, porque yo en el momento que estaba arriba de la tribuna tratando de evitar, estaba en posición de espalda a la cancha observando cualquier actitud de agresión o alguien de la tribuna para tratar de actuar y evitar que se hiciera un incidente con los parciales.

Cuando me informan de un problema, veo que los jugadores todos corren hacia el otro arco, el lado opuesto, el rincón allá donde estaba el incidente, y también me informan después que habían ingresado algunos parciales de la tribuna Oribe y también los portones que los seguridad abandonan por las agresiones sufridas por particulares. La seguridad privada me informa después el dueño de la empresa de que la seguridad privada de él tuvo que abandonar porque fueron agredidos.

Nosotros avanzamos hacia donde estaba el problema para tratar de evitar que pase algo mayor, separar. Lo que hicimos fue a los jugadores de Lavalleja empezar a dar indicaciones que se retiraran y que se fueran hacia el otro lado, y a los de San José les pedimos que se mantuvieran ahí a donde estaban hasta que pudiéramos ordenar un poco la cosa”, narró el jefe.

Arrepentimiento

Taroco dijo también que “el mismo plantel de Lavalleja me reconoció charlando con ellos que se equivocaron, que perdieron la cabeza y que se equivocaron. Estaban arrepentidos de todo lo que había pasado.

Además, en la cancha, ellos se quedaron. Yo quería sacarlos. Ellos se querían quedar a recibir las medallas y aplaudir al rival. Y la verdad, estaba todo calmo y los tipos después demostraron dentro de todo que las cosas… el fútbol es así, en un momento no reaccionás”.

¿Qué se hizo?

“Nosotros ya tomamos intervención igual. Hicimos todas las actuaciones correspondientes. Enteramos a la Fiscalía. La Fiscalía quedó a la espera de las denuncias que puedan presentar. Y también ya se ha generado una intervención por parte de la Dirección General del Deporte del Ministerio del Interior, con los cuales hoy me voy a comunicar también para ver ellos qué acciones van a tomar al respecto”, detalló el jefe.

Taroco agregó que un jugador de Lavalleja fue asistido por una lesiones de entidad: “Se debió trasladar al hospital para que le suturaran la lesión que presentaba en la cabeza como resultado de una piedra. Eso fue lo otro malo que ocurrió. La parcialidad de la tribuna de Oribe empezó a tirar piedras y botellas hacia dentro de la cancha. Tengo entendido, me dijeron a mí que algunos jugadores de Lavalleja respondieron también a esa agresión y devolvieron la piedra. Una de esas piedras le provocó un corte bastante importante en la cabeza a ese jugador. Se le dio la asistencia correspondiente y después se lo trasladó al ómnibus y se lo custodió hasta la salida de la ciudad de San José, en Raigón, donde se retiraron el plantel de la selección, próximo a las 3 de la mañana”.