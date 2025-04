«Todo va a estar bien»

Alo largo de los últimos días la vida de Lucas Sugo ha estado atravesada por el inicio del tratamiento contra el cáncer que enfrenta su hija Florencia, de 22 años. El cantante confesó que está ante «el peor momento» de su vida , y ha publicado tanto mensajes de apoyo de fanáticos como comentarios sobre cómo está viviendo estos tiempos, informó El Observador.

Este viernes, el cantante compartió en sus historias de Instagram un mensaje publicado en esa misma plataforma por su hija.

Florencia Sugo, hija de su primer matrimonio, publicó una imagen de ella en una cama de hospital junto a sus padres, acompañada del texto » Mis pilares, los que me levantan día a día y no me dejan caer . Los amo mucho mamá y papá».

La imagen, para la que usó el nuevo estilo de moda en las redes sociales, adaptando la foto con inteligencia artificial al estilo del estudio de animación japonés Ghibli , fue publicada desde la ciudad brasileña de San Pablo, donde la joven está sometiéndose a algunos estudios médicos ya la primera etapa del tratamiento contra la enfermedad, tal como había contado su padre en los últimos días.

PUBLICIDAD

Sugo compartió la imagen publicada por su hija y escribió «todo va a estar bien, mi Flor», junto a la frase en portugués » amo voce » (te amo).