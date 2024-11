Entregó más pruebas a la intendenta Bentaberri, que fundamentan las denuncias por “malos tratos” presentadas contra el director de Tránsito.

Cono Creciente, presidente de ADEOM San José, fue recibido por la intendenta Ana Bentaberri en el edificio central de la comuna de calle Asamblea. De la instancia también participaron representantes de los inspectores que denuncian al director de Tránsito, Yarwynn Silveira, por supuestos malos tratos y amenazas, entre otros señalamientos.

“Alcanzamos algunos elementos y muchísimos testimonios de la situación. Si bien la intendente en este momento no nos adelantó la decisión final, nosotros entendemos que ya la tiene tomada y que corresponde a ella anunciarla”, dijo Creciente al finalizar el encuentro, agregando que tienen “una percepción de que va a tomar la mejor decisión en esta oportunidad para todos”.

Al referirse al material aportado a la intendente, el presidente de ADEOM especificó que presentaron “testimonios, relatos de cómo se fueron dando determinados sucesos y después pusimos también a la orden, porque no queremos exponer compañeros y nombre de compañeros en una primera instancia, de que están los testimonios que nosotros ya tenemos. Los vamos armando incluso para si tuviéramos que conseguir con una posterior denuncia, vinimos a poner todo eso a disponibilidad. Entendemos que no va a ser necesario igual”.

Creciente rememoró que “el proceso no comienza hoy sería una de las etapas finales del proceso, porque el proceso comienza hace más de tres años, el propio ADEOM intentó mediar en la situación y acercar a las partes de los compañeros, después llegó un punto el año pasado que también tuvo que interceder la propia intendente, no se llegó a un buen puerto, pero no se llegó a un buen puerto con la persona en particular, o sea, hay que hacer una aclaración acá, que nosotros, de parte del Ejecutivo, siempre hemos tenido la puerta abierta para recibir y para atender este tema y también otros temas, porque hay que ser bien claritos”.

El gremialista reveló que “con el con el propio director, que por ahí salió a decir a la prensa que no le atendíamos el teléfono y demás, entendemos que está faltando la verdad, la semana pasada o hace diez días estuvimos hablando con él, le dijimos a él mismo en persona que cuando nosotros nos referíamos a que se habían cortado las instancias de diálogo, no era que íbamos a cortar el diálogo precisamente dicho, sino que ya se habían agotado todas las instancias de intento de que la cosa funcionara mejor”.

El presidente de ADEOM aseguró que “en una primera instancia el gremio también apostó al diálogo y fuimos quemando distintos tipos de etapas para intentar no llegar a este tipo de situaciones en las cuales no se pueda abordar más el tema”.

Informó también que como gremio vienen “encaminados con los compañeros y ya lo tenemos resuelto, de no llegar a una solución que sea favorable para los compañeros inspectores de tránsito, ya tenemos encaminados los pasos a seguir que los próximos pasos serían una denuncia en la DINATRA (Dirección Nacional del Trabajo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por San José Ahora (@sanjoseahora)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por San José Ahora (@sanjoseahora)

Es altamente probable que Silveira deje de ser director de Tránsito en las próximas horas