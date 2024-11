Este viernes por la tarde los inspectores que lo denuncian por malos tratos y representantes de ADEOM presentaron a la intendenta Bentaberri más elementos en contra del jerarca.

El presidente de ADEOM San José, Cono Creciente, brinda declaraciones tras la reunión con la intendenta Ana Bentaberri, en la que se abordaron las denuncias contra el director de Tránsito.

Aunque los inspectores exigen su remoción, Bentaberri decidió esperar a la comparecencia de Yarwynn Silveira ante la Junta Departamental el próximo lunes, después de eso se pronunciará al respecto.

Según ha expresado, la idea de la intendenta es escuchar a todos los actores involucrados.

El lunes se dará otra instancia clave y es la comparecencia en la Junta Departamental de Yarwynn Silveira. Después de esa exposición llegará el pronunciamiento de Bentaberri.

La máxima autoridad del departamento dijo el pasado domingo refiriéndose a las denuncias contra Silveira que “hace un año que venimos trabajando este tema, no es que hayamos mirado para el costado. Lamentablemente no se ha encaminado”. Agregó que “llegó el momento de tomar alguna decisión sí o sí y en esta semana lo vamos a estar haciendo”.

Enfatizó: “Nunca voy a pasar por alto un agravio (…) tratar mal un funcionario, de ninguna manera”. “No me gusta la parte de faltar el respeto, eso yo no se lo paso por alto a ninguna persona y a él (por Yarwynn Silveira) tampoco”, concluyó.

El pasado martes, entrevistado en el programa Opinión Pública de Visión Ciudadana, consideró –entre otras cosas- que el malestar de los funcionarios radica en la intención querer llevar adelante un modelo de gestión que «defienda al contribuyente» y abogue por el «cuidado de los bienes públicos».

Por ejemplo, mencionó que se ha buscado que los inspectores cumplan la mayor parte de su horario desempeñando tareas inspectivas, algo que han resistido porque «antes» ese horario incluía los tiempos de traslado hacia los lugares donde debían realizar su labor.

«También hemos detectado que, por negligencia, han perdido cámaras, celulares, y eso es algo que tienen que resarcir. En eso también han existido discrepancias», añadió.

«Acá de lo que se trata es de que encajen en un modelo que beneficie a la sociedad, que es la que aporta», enfatizó.

