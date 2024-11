El presidente electo brindó este miércoles una conferencia de prensa tras la primera reunión de la transición con el presidente Luis Lacalle Pou.

Proyecto Neptuno en Arazatí

En cuanto al proyecto de generar una infraestructura hídrica en Arazatí, conocido como proyecto Neptuno, contó que fue mencionado en su encuentro con Lacalle, pero que “es uno de los temas para seguir conversando”.

“Lo de Arazatí simplemente lo dimos como titular. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar. Hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero no precisamos nada sobre esto”, consideró Orsi. “En algún momento lo vamos a tener que hablar”, señaló.

En este sentido, expresó que “está en la voluntad del presidente dialogar y avisar cuando haya cosas gruesas, como en este caso”. “Pero ya lo dijo [Lacalle Pou]: cuando haya cosas importantes, me voy a enterar”, apuntó.