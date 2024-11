El director de Tránsito enfatizó que el polémico audio, en el que le dijo al trabajador “les voy a juntar la cabeza con las patas”, está “muy editado”.

Este martes el director de Tránsito de la Intendencia de San José, Yarwynn Silveira, fue entrevistado en el programa Opinión Pública de Visión Ciudadana donde se refirió a la serie de denuncias por malos tratos que desde hace un año vienen efectuando varios inspectores contra su persona. Entre los puntos abordados está el del polémico audio filtrado en las últimas horas en el que dijo, en lo que se percibe como tono amenazante: “les voy a juntar la cabeza con las patas”.

Lo primero que aclaró es que el audio “está muy editado” y aclaró que “cuando llamamos a un funcionario es porque algo pasó”. En tal sentido señaló que la semana en la que se dio la situación “fue muy particular” porque era “era una cascada de gente, empresarios, distribuidores de alimentos, molestos por las formas en que se estaban dando la fiscalización y como terminaban”. Graficó que fue una “catarata de insatisfacción y molestias” por parte de la población.

Al referirse particularmente a la frase «les voy a juntar la cabeza con las patas», admitió que «fue algo infeliz», pero lo suavizó señalando que es una expresión coloquial de uso común. «Todos saben que Tránsito es una Dirección compleja, en la que todos podemos tener un mal día», agregó.

Hay inspectores que presentan certificado médico por lumbalgia pero después se van a la murga

Visión Ciudanana publicó también que Silveira dijo tener la «percepción» de que debajo del caso subyace «una razón política».

No obstante, consideró que el malestar de los funcionarios radica en la intención querer llevar adelante un modelo de gestión que «defienda al contribuyente» y abogue por el «cuidado de los bienes públicos».

Por ejemplo, mencionó que se ha buscado que los inspectores cumplan la mayor parte de su horario desempeñando tareas inspectivas, algo que han resistido porque «antes» ese horario incluía los tiempos de traslado hacia los lugares donde debían realizar su labor.

«También hemos detectado que, por negligencia, han perdido cámaras, celulares, y eso es algo que tienen que resarcir. En eso también han existido discrepancias», añadió.

«Acá de lo que se trata es de que encajen en un modelo que beneficie a la sociedad, que es la que aporta», enfatizó.

Con respecto al hecho de que haya funcionarios con certificaciones médicas producto del mal relacionamiento, Silveira dijo no poder afirmarlo porque «no tengo contacto diario con ellos».

Paralelamente, mencionó que «es verdad» que hay funcionarios que han solicitado ser trasladados «y se les ha negado», pero subrayó que «no soy yo quien toma la decisión» y que lo que se resuelve en cada caso es consecuencia de «un objetivo que quedó trazado con la intendenta, que es el de tener la mayor cantidad de personal posible».

En este marco, Silveira reconoció que, en los hechos, no ha operado como filtro en los llamados a inspectores el requisito de no tener «problemas físicos o emocionales». Según explicó, esto queda en evidencia en el ausentismo que se produce cuando «hay trabajo pesado», como en la Noche de la Nostalgia o la Fiesta del Mate.

Por otra parte, el director sostuvo que los inspectores no han sido recíprocos con la actitud que se ha tenido hacia ellos. «Estamos llenos de pedidos para no trabajar los domingos y se les contempla. Y hay inspectores que presentan certificado médico por lumbalgia pero después se van a la murga, como ha pasado», relató.

Aunque el pasado domingo la intendenta Bentaberri -con quien mantuvo una reunión en las últimas horas- fue enfática al expresar su rechazo a expresiones agraviantes hacia los inspectores, Silveira se mostró confiado en que «haya espacio para el diálogo», a pesar de que los trabajadores han reclamado su remoción.

Del mismo modo, confirmó su voluntad de concurrir a la Junta Departamental a dar las explicaciones políticas que los ediles entiendan necesarias, como lo adelantó en la sesión extraordinaria de ayer lunes el edil Gonzalo Simone.

“La situación del Cuerpo Inspectivo de Tránsito es insostenible”, opina ADEOM San José

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) decidió “apoyar al Cuerpo Inspectivo de Tránsito” de San José, ante las denuncias por malos tratos que han presentado contra al director de la repartición, Yarwynn Silveira. Lo hizo mediante un comunicado firmado por Cono Creciente, presidente de ADEOM, y la secretaria Elisa Alfaro.

Desde el gremio entienden que el paro parcial de 4 horas por turno realizado el pasado viernes 15 de noviembre fue “una manifestación de protesta frente a las graves condiciones laborales que están viviendo”.

Expresaron además que “desde el gremio entendemos y respaldamos plenamente las razones que han llevado a la adopción de esta medida, las cuales refleja situaciones que vulneran los derechos laborales, humanos y sindicales de los trabajadores, que resultan en un clima de hostilidad y desconfianza dentro del ámbito laboral”.

ADEOM San José “considera que la situación del Cuerpo Inspectivo de Tránsito es insostenible y requiere de una intervención inmediata para garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores, así como su bienestar físico y mental.

Apoyamos la medida de paro como una forma legítima de reclamar por condiciones laborales dignas y un trato respetuoso”.

También hacen “un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y se comprometan con una solución urgente.

Acompañamos y exhortamos a los afiliados del sindicato apoyar a los compañeros y compañeras en su lucha por un entorno laboral más justo y respetuoso”.

Es de destacar que desde el gremio esperan que la intendente Ana Bentaberri les conceda un encuentro para abordar la problemática. Dicha instancia, según lo expresado el domingo por Bentaberri, se concretaría en el transcurso de la presente semana.

“Nunca voy a pasar por alto un agravio (…) tratar mal un funcionario, de ninguna manera”

La intendenta de San José, Ana Bentaberri votó este domingo por la tarde en las instalaciones del estadio Casto Martínez Laguarda. La instancia fue propicia para consultarle sobre la serie de denuncias que desde hace más de un año vienen realizando inspectores locales contra el director de Tránsito de la Intendencia, Yarwynn Silveira.

En tal sentido la jerarca adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con ADEOM “para evaluar toda la situación”. Adelantó que analizará las deuncias de los inspectores, expedientes que hay en la Intendencia y comentarios realizados en el ámbito de la Junta Departamental.

Bentaberri aclaró que “hace un año que venimos trabajando este tema, no es que hayamos mirado para el costado. Lamentablemente no se ha encaminado”. Agregó que “llegó el momento de tomar alguna decisión sí o sí y en esta semana lo vamos a estar haciendo”.

Al preguntársele por una posible remoción del Silveira, aclaró que primero escuchará “todas las voces” porque quiere tener “todos los elementos” y aclaró que “mientras son directores generales tienen el respaldo de la intendente”.

También enfatizó: “Nunca voy a pasar por alto un agravio (…) tratar mal un funcionario, de ninguna manera”. “No me gusta la parte de faltar el respeto, eso yo no se lo paso por alto a ninguna persona y a él (Yarwynn SAilveira) tampoco”, concluyó Bentaberri.



Respaldo a Yarwynn Silveira

En las últimas horas se dio a conocer una nota escrita por funcionarios de la dirección de Tránsito que se deslindan de los reclamos y aclaran que el ambiente aboral en la repartición les resulta “normal”, así como el trato del director Yarwynn Silveira.