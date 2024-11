El número sorteado fue adquirido en una agencia de Durazno. La dueña del lugar contó que ya había dado un premio de US$ 1 millón en el 97.

Este lunes 25 de noviembre el sorteo del 5 de Oro tuvo un ganador de su Pozo de Oro, que se llevará la cifra millonaria de $ 20.624.031 (el equivalente a unos US$ 480.000).

La persona que compró el número lo adquirió en la agencia 8/24, ubicada en San Martín 852, esquina 18 de Julio, en la ciudad de Durazno.

“El Pozo de Oro [tuvo] un acierto, [en la] agencia 8 de Durazno”, se lee en un tuit de la cuenta oficial del sorteo. Los números ganadores fueron 07-09-10-29-42 y la bolilla extra fue la 36.

En tanto, se informó que el pozo Revancha quedó vacante.

Por su parte, el pozo de Plata tuvo dos aciertos: uno en Montevideo y uno en Rivera.

La vendedora es una mujer llamada Leona Cabrera, propietaria de un local en la capital departamental.

“Me enteré hoy [por este martes] cuando fui a La Banca, porque uno de los muchachos me dijo que había dado el 5 de Oro, pero no sé quién es, no tengo idea”, manifestó entrevistada en la mañana de este martes por la radio Alternativa Durazno.

“Hasta ahora no vino nadie”, agregó, y contó que en principio “pensaba en un muchacho” que siempre le juega al mismo número. “Pero me fijé ahora y no es el número permanente al que juega”, indicó. “No tengo idea, vos sabés, y no ha aparecido nadie”, enfatizó, sorprendida.

“A veces pasa gente que es de campaña o de otro lado y que no juega nunca. Yo le hago la jugada y no le pregunto quién es”, amplió.

Asimismo, Cabrera comentó que “ya había dado un 5 de Oro en el año 97”. “Creo que había sido US$ 1 millón en esa época”, sumó.

El sorteo que se realizó este lunes estaba previsto para el día anterior, pero fue pospuesto debido a que la fecha coincidió con las elecciones nacionales.

Próximo sorteo

El jueves habrá otro sorteo de 5 de Oro. Esta vez con un acumulado que quedó mucho más bajo para el Oro: $ 6.100.000 y con un Revancha que escaló hasta los $ 16.200.000.