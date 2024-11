¿Qué dijo?

La exconductora de Subrayado y actual senadora electa por el Frente Amplio (FA), Blanca Rodríguez, aseguró que no está en sus «miras» ser candidata a la Presidencia en las elecciones del 2029.

«No, no me veo. Yo hace seis meses no sabía que iba a estar donde estoy. No tenía la más mínima idea, ni la más mínima intención de estar donde estoy y me resulta muy difícil entonces, pensando en todo el camino que tengo para adelante de aprendizaje, pensar en otra cosa. Pero en mis miras no está», contó este lunes en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Al día de hoy en sus «miras» está el «trabajar» en la Cámara de Senadores y desde ahí «hacer lo mejor» por Uruguay y «devolverle tanta cosa» que el país le dio.

Según Blanca, no tiene esa «vocación», ese «objetivo» de llegar a ser candidata a la Presidencia como otros.

«Me parece muy legítimo que la gente tenga la ambición de ser cosas en la vida y trabaje para serlas con la mayor honestidad, me parece muy legítimo, yo no la tengo», sostuvo.

El domingo 27 de octubre quedó definida la representación parlamentaria para los próximos cinco años. En la Cámara de Senadores, el Frente Amplio consiguió 16 de las 30 bancas, siendo más de la mitad (9 de 16), pertenecientes al MPP, sector que integra Blanca Rodríguez.