La intendenta Ana Bentaberri se refirió a las denuncias de malos tratos formuladas por inspectores contra el director de Tránsito, Yarwynn Silveira.

La intendenta de San José, Ana Bentaberri votó este domingo por la tarde en las instalaciones del estadio Casto Martínez Laguarda. La instancia fue propicia para consultarle sobre la serie de denuncias que desde hace más de un año vienen realizando inspectores locales contra el director de Tránsito de la Intendencia, Yarwynn Silveira.

En tal sentido la jerarca adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con ADEOM “para evaluar toda la situación”. Adelantó que analizará las deuncias de los inspectores, expedientes que hay en la Intendencia y comentarios realizados en el ámbito de la Junta Departamental.

Bentaberri aclaró que “hace un año que venimos trabajando este tema, no es que hayamos mirado para el costado. Lamentablemente no se ha encaminado”. Agregó que “llegó el momento de tomar alguna decisión sí o sí y en esta semana lo vamos a estar haciendo”.

Al preguntársele por una posible remoción del Silveira, aclaró que primero escuchará “todas las voces” porque quiere tener “todos los elementos” y aclaró que “mientras son directores generales tienen el respaldo de la intendente”.

También enfatizó: “Nunca voy a pasar por alto un agravio (…) tratar mal un funcionario, de ninguna manera”. “No me gusta la parte de faltar el respeto, eso yo no se lo paso por alto a ninguna persona y a él (Yarwynn SAilveira) tampoco”, concluyó Bentaberri.

Horas antes, el diputado reelecto por el Frente Amplio, Nicolás Mesa había dicho respecto a las denuncias que “no se quieren investigar las cosas” en San José.