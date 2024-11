“Creo que hay algunas cosas que pueden ser de gravedad” dijo el diputado reelecto por el Frente Amplio.

Nicolás Mesa, diputado reelecto del Frente Amplio, se refirió escuetamente a las denuncias formuladas por inspectores de San José contra el director de Tránsito de la Intendencia, Yarwinn Silveira.

Si bien prefirió no opinar al respecto, indicó que cree que “hay algunas cosas que pueden ser de gravedad”.

Al ser consultado por cómo tomó que el tema no sea investigado en la Junta Departamental, dijo que “Es una perla más” que no le llamó la atención. A eso agregó que “es algo que nos tienen acostumbrados en el departamento de San José, no se quieren investigar las cosas”.

La consulta se formuló horas después de que se filtrara un presunto audio de Silveira dirigido a un inspector, en el que entro otras cosas le dice que les va a juntar la cabeza con las patas.

Mesa dialogó con los medios de prensa después de votar en el balotaje de este domingo 24 de noviembre. “Es un momento de grandes definiciones para el país” en “una jornada ejemplar”, expresó.

