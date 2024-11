Un presunto audio atribuido al director de Tránsito de la Intendencia de San José, Yarwinn Silveira, reavivó el conflicto que mantiene con los inspectores de tránsito.

En el registro, se escuchan frases como: “El que pone la multa soy yo, ¿o no les ha quedado claro? Las pongo y las saco” y “Yo les voy a juntar la cabeza con las patas”.

Contexto del caso

El conflicto comenzó a hacerse público el 11 de julio de 2023, cuando San José Ahora publicó en exclusiva un artículo titulado “Graves denuncias contra director de Tránsito de San José: persecución, amenazas y manipulación”.

En esa nota se detallaba que varios inspectores habían denunciado a Silveira por situaciones como hostigamiento, amenazas y acoso laboral. Además, se informó que algunos funcionarios solicitaron ser trasladados, mientras otros debieron recibir asistencia psicológica y psiquiátrica debido a tensiones con el jerarca.

En respuesta, el 2 de agosto de 2023, Silveira calificó las acusaciones como “muy nebulosas”, asegurando que carecían de fundamentos concretos, aunque sí incluían “adjetivaciones”.

Intentos de mediación fallidos

El conflicto derivó en reuniones entre representantes de los inspectores, ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales) y autoridades de la Intendencia. El 8 de agosto de 2023, la intendenta Ana Bentaberri se comprometió a mediar entre Silveira y los inspectores para mejorar la relación laboral.

Sin embargo, en noviembre de 2024 la tensión escaló nuevamente. Las denuncias retomaron los mismos puntos expuestos el año anterior: acoso laboral, hostigamiento y violencia. Esta vez, los inspectores exigen la destitución de Silveira.

El pasado 15 de noviembre, los inspectores realizaron un paro parcial de actividades durante cuatro horas, en señal de protesta.

El polémico audio

En las últimas horas, el medio Info Ciudad del Plata reveló un informe con material que incluye un presunto audio en el que se escucha a Silveira dando lineamientos a un inspector: «Yo les tengo que explicar a ustedes. Ustedes son fiscalizadores. El que pongo la multa soy yo, ¿o no les ha quedado claro? Las pongo y las saco. Soy yo el que firmo las multas, no son ustedes. Después veré si la valido o no la valido».

En otro pasaje, afirma: «Ustedes no son autónomos. Yo les voy a juntar la cabeza con las patas«.

Reacciones y situación actual

Silencio de Silveira: Hasta el momento, el director de Tránsito no ha realizado declaraciones públicas sobre el contenido del audio.

Acciones de ADEOM: El gremio de trabajadores municipales espera una nueva reunión con la intendenta Bentaberri.

Iniciativa fallida en la Junta: Una propuesta impulsada por el Frente Amplio y el Partido Colorado para formar una comisión investigadora sobre el caso no prosperó en la Junta Departamental.

El conflicto sigue abierto, y las denuncias contra Silveira mantienen en vilo a la Intendencia de San José.