La moto no tenía luces traseras y su conductor llevaba una linterna en la mano.

En el parte policial emitido este viernes se afirmó que: «A la hora 20:30 del 21 de noviembre por llamado de un testigo Policías de Zona I concurrieron a Ruta 1 km 96.500, jurisdicción de Comisaría 5ta., por siniestro de tránsito.

En el lugar se entrevistaron con el conductor de un auto marca KÍA matriculado en Colonia, quien expresó que circulaba por la citada vía de tránsito en dirección Este, en un momento fue encandilado por un vehículo que circulaba en dirección contraria, no viendo la moto ya que no se dio cuenta que tuviera luces traseras, por lo que no pudo evitar el impacto, resultando el motociclista lesionado, agrega que el mismo llevaba una linterna en la mano.

Fue asistido por una Unidad de Emergencia Móvil y derivado a un nosocomio de San José de Mayo, donde se le diagnosticó: “Politraumatizado moderado”. En las inmediaciones fue incautado un rifle marca WEATHERBY, modelo VANGUARARD, Calibre 243WIN con mira telescópica.

La Fiscalía Letrada de san José, dispuso: relevamiento por Policía Científica, declaraciones, forense, enviar informe.»