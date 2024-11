Las reacciones de usuarios de redes fueron variadas, pero la mayoría criticó al comunicador y lo tildó de “militante” del oficialismo.

El periodista y conductor Ignacio Álvarez protagonizó este miércoles un entredicho con el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, a la salida de un ciclo de entrevistas organizado por Búsqueda. También fue empujado por una persona que acompañaba al expresidente José Mujica. a la salida de un ciclo de entrevistas organizado por Búsqueda.

Álvarez abordó a Orsi con el fin de concretar una entrevista con él, un tema en el que el periodista ha insistido públicamente luego de que el presidenciable declinara asistir tanto a Santo y seña (Canal 4) y La pecera (Azul FM).

El episodio no pasó desapercibido por algunos periodistas, que criticaron a Álvarez por la forma en la que abordó a Orsi. El conductor de TV Ciudad Martín Duarte consideró que hay “formas y métodos” para lograr una entrevista.

“Se pide la nota o se solicita autorización para grabar. Todo lo otro es desleal. El método aplicado por Álvarez es muy similar al de Javier Negre”, dijo Duarte en referencia al comunicador español que también mantuvo un cruce con Orsi durante una visita que hizo a Uruguay.

“Victimizarse que le están pegando y no respetar a los colegas que, al igual que él, esperaron para hacer un abordaje respetuoso, deja más en evidencia que este tipo de práctica a 4 días de las elecciones, no son de periodista”, finalizó Duarte.

Fabián Cardozo, quien además de su rol de comunicador estuvo al frente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, recordó una frase de Tomás Eloy Martínez y tildó a Álvarez de “criollo con aires de showman”.

“El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta”, posteó Cardozo en referencia al autor citado.

Orsi, por su parte, también se expresó en X luego del episodio y dijo: “Como ustedes bien saben, siempre he sido muy respetuoso con todas y todos los trabajadores de la prensa. Hay límites de convivencia democrática que no voy a dejar pasar. No vale todo”.

A su vez, posteó un video que recoge algunas de las veces que Álvarez lo ha criticado, y añadió: “Cuando alguien te cataloga de ‘garca’, ‘deshonesto’, ‘falso’, ‘cara de perro’, ‘cara dura’ y ‘cínico’, no está haciendo periodismo. Comprenderán que no destinaré mayores energías en este lamentable suceso. La prioridad es Uruguay y ese es nuestro horizonte”.

Por otro lado, en redes hubo muchas reacciones, desde memes con la frase que Orsi le dijo a Álvarez: “No sos tan importante”, hasta insultos directos como “pelotudo” y “detestable”.

Otros usuarios también acusaron al periodista de estar “militando” a favor de la coalición, que lleva como candidato a Álvaro Delgado.