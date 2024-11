El expresidente consideró que el blanco tiene “dos camionetas al pedo”. “Son unos vinteneros ordinarios”, consideró.





El expresidente y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica brindó una entrevista al programa radial Nada que perder (M24) en la que se refirió a varios temas y se mostró crítico con el mandatario Luis Lacalle Pou.

“Lo mejor de este gobierno arrancó con la propaganda de entrada y con un presidente que se dedica a la selfi por todos lados. En eso estuvieron genial, y ahora en campaña va a inaugurar un caño, igual”, dijo el frenteamplista en referencia a Lacalle.

En otra parte de la charla, el exmandatario apuntó contra los políticos que calculan sus ganancias y funcionan en torno a eso. “Son unos miserables”, dijo Mujica, y agregó: “Este Lacalle se compró una moto de US$ 50.000, tiene dos camionetas al pedo. ¿Te das cuenta?”, añadió.

“Estos son los padres de la patria. Dejate de joder, son unos vinteneros ordinarios”, criticó, y consideró que “la política y la plata hay que separarlas”. Estos dos factores, según la versión de Mujica, conducen a conductas como la corrupción, y la “izquierda debería discutir este tema”.

“Además te dicen: ‘no, porque si no le pagás bien…’ ¡Que se vayan a la puta que los parió! Si para ir a trabajarle al Estado en un puesto político hay que pagarle bien, estamos fritos. La política es una pasión, se tiene o no se tiene, y el que no la tenga que se dedique a los negocios, y que pague impuestos, y que le vaya bien”, sostuvo.

