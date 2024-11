El músico uruguayo habló de su tirante vínculo con Eduardo Ribero y la revelación que le hizo el empresario.

Gerardo Nieto estuvo de invitado en el programa Historias propias (Canal 5). Allí el cantante habló de su vínculo con Eduardo Ribero, responsable de Karibe con K, quien horas antes de morir le confesó su amor.

“Me peleaba mucho, con mi carácter y su manera. En un momento yo me fui de Karibe con K. Volvimos, pero siempre hubo una tirantez. Cuando me confirmó en esa cama de hospital que estaba enamorado, entendí algunas cosas de ese amor-odio. ‘Te quiero tener y no te puedo tener y te quiero hacer daño’”, comenzó.

Luego, el músico dio más información de cuando en 2008 fue a visitar al fundador de la banda tropical al Hospital Maciel: “No lo pudo aclarar mucho. Fueron las últimas palabras que él me dijo. Fue lo último que me dijo. Después yo me fui. ‘Sabés que te amo’, me dijo”.

“No soy hipócrita. Yo me llevé muy mal. Trabajamos, pero no nos hablábamos. En un punto estuve mal. No lo volvía noble estar enfermo. Sentía que era un hipócrita si iba y estaba todo bien. Me sentí defraudado como amigo”, cerró.