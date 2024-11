El pasado viernes 15 se concretó un paro parcial en reclamo de respuestas.

Los inspectores de tránsito de San José solicitan la remoción del cargo del actual director de la repartición, Yarwynn Silveira, a quien denuncian hace más de un año por acoso laboral, hostigamiento y violencia.

Más de un año después de que trascendiera la grave denuncia contra el director de Tránsito de San José, la situación sigue sin resolverse. En julio de 2023, San José Ahora revelaba acusaciones de persecución, amenazas y manipulación por parte del director Yarwynn Silveira hacia los inspectores de tránsito, un conflicto que parecía haber tomado un giro positivo luego de una audiencia con la Intendente Ana Bentaberrí. Sin embargo, en las últimas horas, los trabajadores del sector han vuelto a alzar la voz, afirmando que las promesas de solución nunca se cumplieron.

El pasado 15 de noviembre, los inspectores de tránsito de San José llevaron a cabo un paro parcial de cuatro horas al inicio de cada turno en protesta por lo que consideran un «desmanejo y falta de respuesta por parte de la administración municipal«. La medida, que contó con una gran adhesión tanto de inspectores como de funcionarios administrativos, se llevó a cabo en la capital y en diversas localidades del departamento. La protesta también recibió el respaldo de organizaciones sindicales, entre ellas el PIT-CNT y ADEOM, que expresaron su apoyo a los trabajadores.

Martha Román, delegada de los inspectores, fue la encargada de transmitir las quejas en una entrevista concedida al noticiero de CLDTV, donde detalló las continuas amenazas y la «persecución» a la que, según ella, se ven sometidos los funcionarios bajo la dirección del actual responsable del área. «No hemos visto cambios sustanciales, la situación sigue siendo insostenible. Seguimos expuestos a presiones indebidas, a un trato humillante y a un ambiente de trabajo que pone en riesgo nuestra integridad», aseguró Román.

Estas nuevas denuncias no hacen más que reavivar una problemática que ya había sido denunciada en 2023. En aquella ocasión, varios inspectores habían acusado al director de Tránsito de crear un clima de intimidación, además de manipular informes y ejercer un control excesivo sobre el desempeño de los funcionarios. Tras la publicación de estas acusaciones, la Intendente Bentaberrí se comprometió a abordar la situación, pero según los trabajadores, las promesas nunca se concretaron.

El conflicto, que comenzó a visibilizarse el año pasado, no solo ha afectado la relación entre los inspectores y su superior jerárquico, sino que también ha generado una fuerte preocupación en la comunidad sobre la transparencia y eficacia del cuerpo de Tránsito de San José. Los trabajadores aseguran que la falta de recursos y el deficiente manejo administrativo están afectando la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

El paro del pasado viernes no fue una medida aislada, sino una advertencia de que los inspectores están dispuestos a continuar con sus protestas si no se resuelven sus demandas. En el horizonte, la posibilidad de nuevas movilizaciones y paros parciales podría ser una realidad si las autoridades no brindan respuestas satisfactorias a los reclamos del sector.

Por su parte, la Intendencia de San José no ha emitido aún una declaración oficial sobre las denuncias recientes, lo que deja en el aire la incertidumbre sobre la resolución de este conflicto.