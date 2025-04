Genaro Cabrera cumplió su sueño y conoció a sus ídolos de Peñarol en el CDS.

Genaro Cabrera, el pequeño niño salteño de siete años que sobrevivió a un accidente de transito en enero en el que perdió a sus padres y hermana, viajó a Montevideo para visitar el Hospital Pereira Rossell y cumplir su sueño de conocer el Campeón del Siglo y a todo el plantel de Peñarol.

«Fue muy lindo reencontrarme (con el personal del hospital). Me salvaron la vida. Mi papá me sacó de entre las llamas y Manaro (la doctora) me salvó la vida«, dijo Genaro en conversación para Telemundo (Canal 12).

Luego de que la cirujana plástica revelara que Género «ama Peñarol», el club aurinegro lo invitó a conocer Los Aromos y el Campeón del Siglo.

Y es así que, tras una visita al médico con la doctora Beatriz Manaro, el pequeño Genaro se fue «de farra» directo a cumplir su sueño.

Allí fue recibido por el director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, con quien se dirigió a la cancha mientras compartía una divertida charla.

«Es muy lindo poder compartir con él y que pueda disfrutar de estar con los jugadores y poder acompañarlo, darle todo el apoyo y desde nuestro lugar darle un poco de felicidad», contó Aguirre en un video difundido por el club en sus redes sociales.

Tras las palabras del técnico de Peñarol se pudo ver a Genaro disfrutando con quienes lo acompañaron y en cierto momento se vio cómo el pequeño pateó una pelota con gran entusiasmo.

Rodeando por el plantel del equipo, y en pleno recinto aurinegro, se puede ver la sonrisa del pequeño que se dedica a habar con los jugadores.

Genaro incluso le contó a los futbolistas que él juega de delantero, razón por la cual le permitieron patearle dos penales a Washington Aguerre en el arco de la tribuna Guelfi.

GENA

PUBLICIDAD

«El pueblo, la ciudad, el Uruguay entero tuvieron un acompañamiento muy lindo. Estoy agradecido a todos«, dijo la abuela del pequeño.

Por su parte, la doctora Manaro que lo ha tratado mencionó que la recuperación es «muy buena». «Mucha fisioterapia y rehabilitación. Él es muy obediente, lo va hacer y va a andar muy bien. Está totalmente dado de alta. Ya se puede reintegrar a la escuela. Aún quedan muchos meses, años, de rehabilitación, como para cualquier persona quemada», contó.

El accidente al que sobrevivió Genaro Cabrera

El siniestro ocurrió el 26 de enero a la altura del kilómetro 565.600 de la Ruta 3. Allí un auto, que viajaba con cuatro ocupantes, una pareja y sus hijos menores, fue embestido por detrás por una camioneta que transitaba en la misma dirección con un único ocupante.

Como consecuencia del impacto la hermana de Genaro, una adolescente de 17 años, murió cuando, luego del choque, el auto de su familia se prendió fuego.

En primera instancia el padre, la madre y el pequeño fueron internados en estado grave con quemaduras de tercer grado.

El conductor de la camioneta, la única persona que iba en su vehículo, logró sacar al padre de la familia, luego al niño y por último a la madre que iba de acompañante.

No pudo, sin embargo, salvar a la adolescente que estaba en el asiento trasero por las llamas que ya cubrían todo el auto.

Con el correr de los días, los padres del menor murieron. / Fuente: El Observador