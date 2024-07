El 86% de los bienes exportados on productos asociados al sector agropecuario.

La estructura productiva de los departamentos explica la canasta principalmente agroexportadora del país. El 86% de los bienes exportados por Uruguay son productos asociados al sector agropecuario.

Montevideo, Colonia y Canelones son los principales departamentos exportadores de Uruguay, con casi el 57% de las exportaciones de bienes.

Montevideo, con una participación de más de 22%, exporta principalmente productos industrializados. Colonia, responsable del 20% de las exportaciones, se destaca por sus zonas francas y plantas industriales, incluyendo la celulosa y concentrados de bebidas. Canelones, con el 14,5%, cuenta con una variedad de industrias, principalmente en la transformación de productos agropecuarios, así como farmacéuticos, lácteos, plásticos y madera.

Río Negro y Durazno también son importantes exportadores, con participaciones de 7,4% y 6,8% respectivamente en 2023, impulsados por la industria de la celulosa.

Los restantes 14 departamentos tienen menor participación, siendo Lavalleja y Maldonado los menos destacados con 0,4% y 0,1% de las exportaciones de bienes en 2023.

Entre 2019 y 2022 Colonia fue el departamento que más aportó a las exportaciones. En 2023 Montevideo logró superar a Colonia en participación. Estos cambios en la estructura departamental de las exportaciones nacionales persistirán.

Durazno llegó al quinto lugar de exportaciones al mostrar un crecimiento interanual de 57%. Este monto aumentará en los años siguientes a medida que crezca el aporte de la planta de UPM en Paso de los Toros.

EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTO

Montevideo, el principal departamento exportador en 2023, destaca por sus exportaciones de productos industriales. Particularmente de vehículos, que alcanzaron US$ 368 millones, seguido de productos de madera y sus derivados con US$ 263 millones y margarina y aceites con US$ 185 millones. Además, exporta plásticos y sus manufacturas y subproductos cárnicos. Otros productos como los farmacéuticos, pescados y productos del mar, cuero y sus manufacturas, malta y lana y tejidos terminan de demostrar la economía exportadora departamental más diversificada y robusta.

Colonia se caracteriza por las exportaciones de celulosa y concentrado de bebidas y carne bovina, que alcanzaron un total de US$ 2.261 millones. Complementan las exportaciones de malta, soja y autopartes, lo que refleja un balance adecuado en productos agroindustriales.

Canelones, con una fuerte presencia en la exportación de carne bovina que alcanza los US$ 867 millones, también se destaca en la exportación de subproductos cárnicos y productos farmacéuticos con US$ 162 millones y US$ 160 millones respectivamente. Sus exportaciones también incluyen plásticos y sus manufacturas, |carne ovina y caprina, otros alimentos y ganado en pie, que extienden la totalidad de su canasta de exportaciones.

Río Negro, exporta celulosa y, en menor medida, productos lácteos y soja. Sus exportaciones también incluyeron trigo, otros alimentos, colza y carinata y otros productos como sustancias químicas, cebada, frutas cítricas y preparaciones de frutas y hortalizas.

Las exportaciones de Durazno se compusieron de celulosa, aunque también se destacaron la exportación de carne bovina y productos lácteos. En menor medida también incluyeron ganado en pie, subproductos cárnicos, soja, colza y carinata, y madera y productos de madera, además de otros productos agropecuarios y agroindustriales.

¿A QUE MERCADOS EXPORTA CADA DEPARTAMENTO?

La estructura exportadora por producto de cada departamento determina sus destinos de exportación. En 2023, Brasil fue el principal destino de las exportaciones desde Montevideo que alcanzaron US$ 769 millones, con los vehículos como el principal rubro de exportación con US$ 246 millones. Lo siguió la Unión Europea con US$ 307 millones, donde primaron las exportaciones de productos forestales por US$ 107 millones. El tercer destino fue China con US$ 259 millones, donde 20% de lo exportado fue carne bovina.

Colonia, tuvo a la Unión Europea como su destino principal con exportaciones que sumaron U$S 608 millones, ya que la mayoría de las ventas fue de celulosa. Hacia China se exportaron U$S 374 millones, donde las ventas de celulosa y soja fueron protagonistas. Luego, Brasil con U$S 253 millones, donde a diferencia de los primeros dos destinos, la malta y los concentrados de bebidas fueron los principales productos.

La canasta de exportaciones de Canelones se compuso principalmente de productos agroindustriales. La presencia de los principales frigoríficos en el departamento resultó en que el 42% de la carne bovina tuviera como origen al departamento canario. China fue su mayor mercado con US$ 525 millones, lo siguió la Unión Europea con U$S 223 millones y después Estados Unidos con US$ 204 millones. La carne bovina fue el patrón de exportación para estos tres destinos que compusieron el 58% de lo exportado por Canelones.

Río Negro tuvo a la celulosa como el principal producto exportado, principalmente a China, con un total de US$ 273 millones. La Unión Europea quedó en segundo lugar con US$ 249 millones y Estados Unidos con US$ 111 millones. Si bien el departamento también exporta una canasta variada de productos agropecuarios y lácteos, las cifras revelaron la preponderancia de la celulosa en las exportaciones.

Durazno tuvo un peso importante en 2023, con una canasta similar a la de Río Negro, aunque con una ponderación mayor en los productos agropecuarios. El departamento tiene a China como su principal destino con exportaciones con US$ 343 millones, seguido por la Unión Europea con US$ 105 millones y Brasil con US$ 77 millones.

Acceder al informe Exportaciones de bienes por departamento – 2023 aquí: Exportaciones de bienes por departamento – Centro de información (uruguayxxi.gub.uy). / Fuente: Todo el campo