“No estamos en una situación de emergencia. Hay algunos brotes”, dijo Rando.

La ministra de Salud, Karina Rando, informó este miércoles que hay un aumento de las infecciones respiratorias y dijo que se ha dado «un pico» antes de lo habitual. De todas formas, aseguró que no hay una situación de emergencia.

“Hay algunos brotes, son una cantidad de casos que están relacionados y que están juntos. (…) Pero el hecho de que aparezcan brotes de influencia es algo que ocurre habitualmente en esta época del año y que no necesariamente quiere decir que estemos en una situación de emergencia”, afirmó.

Aclaró que no hay nuevos virus y aseguró que no puede hablarse de una saturación en el CTI. “Nosotros todos los días recibimos el estado de situación, el porcentaje de ocupación de camas de CTI y no tenemos áreas del país en las cuales haya un 100% de ocupación”, sostuvo.

Sí admitió que el sistema de salud está más exigido y por eso pidió a la gente que se vacune. “El número de vacunaciones es más o menos el habitual. Tenemos 440.000 dosis dadas aproximadamente. Habitualmente se vacunan entre 400.000 y 500.000 personas”, informó y expresó: “Teníamos la esperanza de que este año se vacunen más”. / Fuente: Medios Públicos

Ministra de Salud, Karina Rando