El presidente Luis Lacalle Pou reconoció que el gobierno no ha podido bajar los homicidios, pero destacó que los otros delitos sí han bajado.

«Es la primera vez que los delitos descienden, en muchos años. Han descendido hurtos, rapiñas, abigeatos. No estoy conforme pero hay que decir la vedad: los delitos han bajado. No podemos con los homicidios«, expresó el mandatario este miércoles informó Subrayado.

«Lo que nunca he hecho y no voy a hacer en los días que me quedan de gobierno es poner excusas; hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca escucharon al gobierno decir que son ajustes de cuenta. Son homicidios. Lo que no comparto es que se utilice esto como una plataforma de campaña. No estoy justificando, la preocupación es cierta, no hemos podido con el tema de los homicidios. El récord fue 2018 y ahora lamentablemente esto se mantiene estable desde hace algunos años», dijo.

Para Lacalle Pou la seguridad «fue un tema de campaña y es lógico». «Vayamos a lo que se decía hace muchos años. Hubo una vez un candidato (por Tabaré Vázquez) que dijo que iba a bajar 30% las rapiñas y los hurtos. No solo no se bajaron sino que se ascendieron», apuntó.

Por otro lado, explicó: «Se pelean en una fiesta y se pegan un tiro. ¿Cómo se hace para prevenir eso? No estoy poniendo excusas, han bajado sensiblemente todos los delitos».