El precandidato del Frente Amplio reiteró que la denuncia en su contra tuvo un fin político, dudó de que las imputadas sean las únicas involucradas y valoró la labor de la Justicia.

El precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, participó de un acto partidario en la Asociación de Protectores de Choferes y, antes, conversó con la prensa sobre los resultados de la denuncia en su contra, que fue archivada y, hasta el momento, tiene formalizadas a Paula Díaz y Romina Celeste Papasso.

Orsi dijo que el resultado le pareció “adecuado”, y señaló que, más allá de que ninguna fue a prisión, “si es lo que consideraron mejor para seguir adelante”, le parece “correctísimo”.

Consultado sobre la certeza de la Fiscalía de que no hay más personas involucradas en el caso, el precandidato sostuvo que “tendrán elementos para pensar eso”, pero afirmó que le “cuesta mucho creer que dos personas se levanten de mal humor y resuelvan hacer algo así”.

El precandidato apuntó que, en ese sentido, fue Papasso quien dijo que le habían ofrecido algún tipo de pago por la acción. Sin embargo, se le recordó que la imputada se desdijo de sus palabras y la fiscal explicó que se había tratado de una invención. “Por algo ella es la fiscal”, dijo Orsi. “El que está al frente de una responsabilidad merece mi respeto más allá de que yo discrepe”.

El exintendente de Canelones también mencionó las palabras del martes del presidente Luis Lacalle Pou, que señaló que le molestaba que se dijera que la denuncia en su contra tenía una finalidad político partidaria.

“Él dijo político partidaria, yo dije político no partidario”, aclaró. “Que haya pasado lo que pasó conmigo en un año electoral dificulta que sea porque soy hincha de un cuadro de fútbol”, dijo, y agregó: “Al presidente lo informaron mal, o no escuchó, o está demasiado afectado, preocupado, y eso no le permite decir las palabras justas. ¿Cuál puede ser el móvil”, se preguntó.

En el mismo orden, Orsi señaló que, cuando “se persiguió a dos senadores se dijo que vendían humo y cuando pasó algo en la Torre Ejecutiva (el presidente) dijo que pasó a saludar”, por lo que no puede tomar en serio las afirmaciones de Lacalle Pou.

Fuente: Telenoche