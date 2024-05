Fiscalía de Libertad dispuso medidas limitativas.

Jefatura de Policía informó lo siguiente: «Efectivos del Área de Investigaciones de Zona II, en la tarde del 8 de mayo, a solicitud de la Sra. Fiscal, concurrieron a la sede. Allí tomaron declaraciones al Juez Letrado de Libertad por insultos de un adolescente a la salida de una audiencia.

PUBLICIDAD

Un funcionario policial lo detuvo a escasos metros del lugar y fue trasladado a la Fiscalía y se dictó la siguiente Resolución:”Decreto 1/2024: Habiéndose cumplido los extremos para ello téngase por legalmente efectuada la detención del adolescente I.L.B.F. de 16 años conformidad con el Art. 266 CPP. DECRETO Nro. 2/2024- Atento a lo expresado por la Fiscalía en cuanto a que se encuentra en etapa investigativa de un presunto

hecho delictivo (desacato) alegando la titular de la acción pública que resta prueba por diligenciar y a la no oposición de la defensa dispónese como medidas limitativas las establecidas en el Art. 222 Lit A, B, D y F las que consisten en: a- deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal b- la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de Inisa renacer c- prohibición de salir sin autorización previa del país d-prohibición de comunicación por cualquier vía y de acercamiento al Sr. Juez Letrado por un radio de quinientos metros por el término de ciento veinte días.

Téngase presente que todas las medidas dispuestas son por el plazo de ciento veinte días”.»