El organismo avisó sobre las lluvias que afectarán al país tras la catástrofe que vivió el estado brasileño.

La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió este lunes que la «poderosa» masa de aire caliente que opera en Río Grande del Sur, y que fue decisiva para lluvias extremas en esa región de Brasil, trasladaron su «inestabilidad» para Uruguay.

La agencia explicó que hoy en esta parte de Brasil hay «sol y calor», mientras que las lluvias afectarán a Uruguay.

TEMPO | Poderosa massa de ar quente no Brasil, que atua por semanas e foi decisiva para a chuva extrema no Rio Grande do Sul, avançou para o estado e deslocou a instabilidade para o Uruguai. Com isso, exceção do extremo Sul e fronteira com o Uruguai, sol e calor hoje no estado. pic.twitter.com/o54Ih8WKVn

— MetSul Meteorologia (@metsul) May 6, 2024