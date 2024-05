La decisión se la comunicó al gobierno el fin de semana.

La agroindustria láctea Gloria Foods del Uruguay –del Grupo Gloria, compañía peruana– canceló su producción en Uruguay, decisión que comunicó al gobierno durante el fin de semana y que establece que deja de recibir unos 50 mil litros cada día, leche que era remitida por 45 tamberos.

Además, de su plantilla de aproximadamente 50 funcionarios retendrá solamente unos 10 para el mantenimiento del complejo industrial y otras tareas, a la espera de una decisión de reactivar el emprendimiento, algo que se estima no sucederá al menos a corto plazo, con base eso en fuentes oficiales.

La decisión fue informada inicialmente a proveedores y funcionarios por parte de una empresa multinacional dedicada a la producción de quesos, orientada a la exportación a mercados regionales.

PUBLICIDAD

ALERTA: El grupo peruano Gloria Foods cerró hoy sus operaciones en Uruguay. Con un comunicado vía WhatsApp lo informó a sus productores remitentes y despidió a sus empleados . Mas información aqui https://t.co/BlIdwgZKJ7 — Portalechero.com (@Portalechero) May 5, 2024

El sitio portalechero.com.uy precisó que fueron 43 los trabajadores que perdieron el empleo y que se los informó vía WhatsApp, recurso también utilizado para informar a los productores de leche.

Grupo Gloria deja de producir en Uruguay

Si bien el cierre de la que antes fue la operativa de Lactería y luego Ecolat era algo considerado como posible, no se visualizaba que sucedería ya y sin aviso oficial previo.

El tema fue considerado especialmente este lunes 6 de mayo, en la reunión de directivos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), supo El Observador.

Allí se reflexionó sobre que es una mala noticia, consecuencia de las dificultades existentes en el mercado interno para ser competitivo en la agroindustria láctea.

Lo positivo, se apuntó, es que la empresa tuvo actitudes que evitaron daños mayores, entre ellas comprometerse a pagarle a los productores la leche por toda esta semana aunque no la reciba y procese; ayudar en que la leche que se dejaba de recibir tuviese un destino industrial y no fuese desaprovechada; y que a los funcionarios que quedan desvinculados se les abonará todo lo que corresponde.

El Observador procuró conocer la opinión de fuentes sindicales, las que se limitaron a señalar que estaban realizando constantes gestiones con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los motivos del cierre de la empresa

Un productor, que prefirió no trascienda su nombre, añadió que Grupo Gloria no deja de producir porque la empresa no tenga respaldo económico, dado que es una multinacional que opera con éxito en varios mercados, y añadió que el problema es que el complejo industrial que reabrió en 2020 en Nueva Helvecia debía ser actualizado y se optó por no hacer una inversión millonaria, algo que era imprescindible para avanzar en eficiencia productiva y bajar costos, necesario eso además en un escenario de dificultades para abastecer a algunos mercados, especialmente Brasil.

Grupo Gloria, agregó el productor, sigue visualizando a Uruguay como un país confiable, seguro y con potencial productivo, pero con dificultades de competitividad que les hacía perder dinero constantemente.

Los productores remitentes están ahora enfocados en ver con qué industria se vinculan para continuar con sus producciones y remisiones.