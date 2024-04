En un aparente intento de querer ganarle la posición dentro del área, el uruguayo le hizo una especie de llave a Víctor Guzmán.

Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup este miércoles al perder 3-1 en su visita al Monterrey de México. Pero el partido no estuvo exento de polémica, y el uruguayo Luis Suárez, que fue titular, fue el protagonista.

Sobre los 41 minutos de la primera parte, con Rayados ya arriba en el marcador, hubo un forcejeo en el área entre el salteño y el defensa Víctor Guzmán. En un aparente intento de querer ganarle la posición, le hizo una especie de llave al mexicano, torciéndole el brazo.

El jugador fue atendido por la sanidad y continuó jugando sin problemas. El árbitro del encuentro no sancionó falta porque no la vio, pero el VAR, para sorpresa de muchos, no ingresó. Muchos aficionados mexicanos mostraron su enojo en redes por esto y no solo protestaron la expulsión del uruguayo, sino que lo destrataron y hablaron de “violencia”.

Luis Suárez con sus agresiones extracurriculares. Lamentable. pic.twitter.com/LgvUdcR0Tl — CheleMolina (@Chelemolina) April 11, 2024

Fuente: Fútbol / Montevideo Portal