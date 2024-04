El servicio se brinda en el mamógrafo móvil de la Intendencia de San José.

La Intendencia de San José continúa brindando el servicio gratuito de mamógrafo móvil con el objetivo de facilitar la detección temprana del cáncer de mama.

Pueden agendarse usuarias de todos los prestadores, en las distintas localidades del departamento.

Puntas de Valdez (funcionará en oficina administrativa de la localidad)

De 10:00 a 13:00 horas

Viernes 10 de mayo

Lunes 13 de mayo

Miércoles 15 de mayo

Anotarse en la policlínica de Asse Puntas de Valdez, de forma presencial o telefónica, los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.

Teléfono: 098 611 224

Kiyú (funcionará en la policlínica Asse-Amsj)

De 10:00 a 13:00 horas

Viernes 17 de mayo

Miércoles 22 de mayo

Viernes 24 de mayo

Anotarse en la policlínica Asse-Amsj, de forma presencial o telefónica, de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas. Teléfonos: 4345 7006 o 098 441 768

Libertad (funcionará en Municipio de Libertad)

De 10:00 a 13:00 horas

Lunes 27 de mayo

Miércoles 29 de mayo

Viernes 31 de mayo

Lunes 3 de junio

Miércoles 5 de junio

Anotarse en:

-Municipio de Libertad, de forma presencial o telefónica, de lunes a viernes, de 09:30 a 14:30 horas. Teléfono: 4342 9000 internos 2009 y 2003.

–Policlínica María Julia de Asse, de forma presencial o telefónica, de lunes a viernes, de 7:00 a 12:00 horas. Teléfono: 4345 4131.

-Centro de Primer Nivel de Atención Asse de Libertad, de forma presencial, los días lunes, miércoles y viernes, de 15:30 a 18:00 horas y martes y jueves, de 10:00 a 12:30 horas.

Requisitos:

-La mamografía se recomienda a mujeres de 50 a 69 años. Aquellas que no cumplan con el requisito de edad recomendada (tengan entre 40 y 49 años y mayores de 69 años) serán informadas si presentan orden médica. No se informan pacientes masculinos.

-Pacientes sin patología previa de mama.

-No operadas de cáncer de mama.

-Pacientes sin secreción mamaria, bultos ni heridas.

-Pacientes que no estén amamantando.

-No tener implantes mamarios.

-No tener marcapasos.

-Un año desde el último estudio realizado

El mamógrafo móvil funciona a través de un convenio de cooperación entre la Intendencia de San José, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.