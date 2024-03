La militante blanca contó que la chica trans de la que habla en su video, está dispuesta a denunciar al frenteamplista en la Fiscalía.

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso fue amenazada a través de algunos mensajes de texto, luego de que apuntara contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi la semana pasada.

“Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó”, había dicho a través de X (antes Twitter).

“La persona que me contó que vivió todo esto va a votar al Frente Amplio, pero me dijo: ‘Romina, vos tenés fuerza, vos vas a decir lo que yo no me animé a decir’. Y sí, yo lo digo públicamente”, expresó.

En tanto, el pasado sábado a la noche desde un número desconocido, Papasso comenzó a recibir una serie de mensajes de textos y en un de ellos hay una amenaza directa que hace referencia al tema.

“Tené cuidado que el que juega se quema. Nosotros no somos Penadés, te desaparecemos sin dejar rastros. Tratá de borrar todo y pedir disculpa. Te damos 24 horas”, indica la captura a la que accedió Montevideo Portal.

Papasso realizó la denuncia policial y en las próximas horas habrá una instancia en Fiscalía con el fin de comenzar a darle trámite al reclamo.

Denuncia

Papasso comentó a Montevideo Portal que la chica trans de la que habló en su primer video del pasado jueves se encamina a denunciar a Orsi ante Fiscalía. Si bien en un principio no estaba en los planes, dada las amenazas que recibió la militante, entienden que lo mejor es que el Ministerio Público haga la investigación correspondiente.

Papasso aseguró que esto era algo que ya habían “pactado” cuando comenzaron a evaluar la posibilidad de hacer público el tema. / Fuente: Montevideo Portal