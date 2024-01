«La violencia no puede ser mecanismo normal de relacionamiento de los uruguayos”, afirmó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este viernes que “el tema de la seguridad pública es preocupación de los uruguayos y, por ende, del gobierno”.

En Maldonado, el mandatario fue consultado sobre las cifras de delitos y refirió a una mejoría en los números de rapiñas y hurtos e indicó una disconformidad con la cantidad de homicidios. En 2023, se registraron 382 homicidios, uno menos que en 2022 y doce menos respecto a 2019, según los datos del Ministerio del Interior. “Nos debe llamar a todos a reflexión”, sostuvo.

“Si bien los homicidios han bajado, obviamente que no estamos conformes. Hoy, el Uruguay se levantó con la muerte de un niño de 8 años. No se puede estar conforme y no se puede resignar uno, que la violencia no puede ser mecanismo normal de relacionamiento de los uruguayos”, indicó.

Lacalle Pou aseguró que el gobierno está haciendo lo posible en el combate a la delincuencia. “Los números son buenos, pero estamos hablando de gente, entonces cuando las cifras las pasás a gente, cuando pasa este tipo de cosas es realmente lamentable”, dijo.

Al ser consultado sobre un reperfilamiento de la política en seguridad pública, el presidente afirmó: “vamos a seguir haciendo el mismo trabajo”. Se refirió a la intervención policial con cuerpos especializados, fuerza de choque y patrullaje en Durazno, Cruz de Carrasco y Peñarol, donde se habían registrado “empujes importantes de violencia”.

Lacalle Pou reiteró: “no estamos conformes, estamos mejor”.

También fue consultado sobre la propuesta del senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, para que los militares participen como auxiliares de la Policía en tareas de patrullaje interior. El mandatario dijo que el gobierno trabaja con el plan de seguridad prometido en la campaña electoral. “En principio, la ley nos habilita a la utilización de los cuerpos de la Policía”, expresó sobre la idea de Gandini. / Fuente: Subrayado

Leé también: Detenido en calles de San José de Mayo portando una escopeta quedó en libertad a prueba