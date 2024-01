Sabrina Herrera se sumó a la polémica por la eliminación del Carnaval de San José de la figura de Reina y su séquito. “Sacando cosas no van a llegar a la igualdad, haciendo esto no llegan a nada, solo opacan el carnaval”, dijo.

La eliminación de la figura de reina del Carnaval de San José en la edición 2024 responde a una solicitud de la Mesa Departamental de Género y Diversidad que fue avalada por la intendenta de San José, Ana Bentaberri.

Miles de personas se han manifestado al respecto en redes sociales, una de ellas fue la actual princesa, la libértense Sabrina Herrera, quien escribió en el Facebook de San José Ahora: “Soy Princesa del Carnaval 2023, también soy Modelo y Miss; es muy triste que no nos apoyen, hay mucho potencial en este ámbito y ustedes no lo saben valorar, se lo pierden por tener mentes tan cerradas y chiquitas… hay un futuro gigante en muchas chicas que participamos en certámenes de belleza, una lástima que ustedes no apoyen, no colaboren y no se interesen en nosotras”.

La joven agregó: “Y me parece un desastre esta situación, el reinado es una experiencia inolvidable para las reinas. Sacando cosas no van a llegar a la igualdad, haciendo esto no llegan a nada, solo opacan el carnaval”.