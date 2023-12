El periodista especializado en cultura, Diego Sebastián Maga, escribió un editorial en el que otras cosas expresó que “lo de cultura para todos y sensibilidad, no estuvo presente”.

Este domingo por la noche, en el marco del Día Nacional del Candombe, en el Teatro Macció de San José de Mayo se presentó el espectáculo “Ruben Rada, 80 años”, encabezado por el referente del mencionado estilo musical.

El espectáculo fue anunciado para la hora 20:30 con entrada gratuita. Pese a la noche fría y lluviosa el público respondió masivamente a la convocatoria y colmaron las instalaciones del principal escenario cultural josefino. Tal fue la convocatoria que hubo gente que quedó afuera, en la vereda de la calle 18 de Julio. El hecho generó sorpresa no grata, malestar y, en la mayoría de los casos, tristeza.

El periodista especializado en cultura, Diego Sebastián Maga se hizo eco de la situación mediante un editorial que difundió en las redes sociales de su programa Contraseña que de lunes a viernes es emitido por Emisora Principal FM. A continuación, el texto completo:

Una noche sin Rada y con lluvia

Por Diego Sebastián Maga

Una pena que unas 20 o 30 personas queden sin poder ingresar al Macció para ver a Ruben Rada después de esperar bajo la lluvia flor de rato. La puerta se cerró y chau. La gente que se quedó afuera, que se maneje. No hay capacidad y punto. La puerta se volvió a abrir para reafirmar que nadie más podía entrar por falta de capacidad. A veces no todo es «no y no». Siempre hay o debería haber una salida alternativa o una flexibilidad tal como para no excluir a nadie. Y más aún si el Macció es de todos como dicen. Tengo fresca en mi memoria funciones con entrada vendida con sillas extra puestas en los pasillos. O con gente haciendo lugar en el Paraíso para que nadie se quedara afuera. Hoy, teniendo en cuenta lo especial del concierto, y las condiciones climatológicas debería haber primado lo humano y el ingenio. Ni lo uno, ni lo otro. Cierre de puerta y unos adentro y unos pocos afuera. Lo de «cultura para todos» y sensibilidad, no estuvo presente. Tal vez alguien de la Intendencia, del Instituto Nacional de Música y del staff de Rada, se enteren de lo ocurrido y se pongan en la piel de quienes a las 20 y poco (el show iniciaba a las 20:30) vieron como la puerta del Macció se cerraba en sus narices (había niños, jóvenes y adultos mayores) y se quedaron bajo la lluvia y en la fría noche esperando por algo de sensibilidad y sentido común…O, simplemente, empatía.