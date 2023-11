La actividad se enmarcó en Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

Las mujeres se concentraron en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de San José de Mayo y luego recorrieron varias calles del centro de la capital departamental.

La proclama difundida este #25M dice:

“Hoy hace 63 años del brutal asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, las mariposas…

Cuando volvían de visitar a sus parejas retenidos de forma ilegal en condiciones infrahumanas, fueron interceptadas y golpeadas de forma brutal hasta provocarles la muerte. Este cobarde acto fue llevado a cabo por un grupo de agentes de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador más despiadado de nuestra América latina.

Tenían 25, 34 y 35 años, eran activistas contra un régimen corrupto y sanguinario.

En honor a las mariposas y su valiente lucha por liberar a República Dominicana, el movimiento feminista decide impulsar, desde 1981, el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer.

En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 del 17 de diciembre del 99. En esa oportunidad quedó definido que violencia hacia la mujer es “todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como privada”. Y se convocó a gobiernos y sociedad civil organizada para que promovieran actividades de sensibilización a la opinión pública sobre el problema de la violencia hacia las mujeres.

Este año, nuevamente nos volvemos a convocar y es en carácter de Grave y Urgente.

Foto: Jacquelina Tinto

Desde cuándo las mujeres pasamos de ser víctimas o sobrevivientes de todas las violencias a ser privilegiadas por estar vivas?

Y vaya si tenemos que resistir las mujeres cuando el Estado sigue sin atribuirle un solo $ a la ley integral de violencia basada en género, Ley Nro 19580, promulgada en el 2017 y reglamentada en 2019. Mientras nos impusieron una ley de urgente consideración que ni siquiera nos considera, mucho menos de forma urgente… Ni grave. Aún cuando en 9 días hayan asesinado a 3 mujeres; aún cuando el actual ministro del interior asegura que en los 10 primeros meses del año se produjeron 12 denuncias por minuto. En esta ley, los artículos 57 y 58 desestiman la División de Políticas de Género, encargadas de diseñar, monitorear y evaluar dichas políticas… reduciéndola a una unidad ejecutora más…eso compañeras , es decirnos en la cara que la violencia hacia nosotras no es prioridad para el gobierno. Habiendo 56 Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de género volvemos a minimizar el impacto de lo que una denuncia representa, porque cuando reducimos los servicios estamos frente a un sistema de respuesta en retroceso.

Asimismo, retacear recursos en capacitación también implica volver a las viejas prácticas de revictimización.

Estamos asistiendo nuevamente al cuestionamiento de los derechos relacionados a nuestra salud sexual y reproductiva, nuevamente se intentan implementar medidas que obstaculizan el real procedimiento propuesto por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin tener en cuenta que ya no se mueren desangradas las mujeres pobres desde que fue implementada.

Se continúa con la línea de censura hacia la educación sexual, visualizándola como un adoctrinamiento cuando en realidad es una herramienta para prevenir el abuso, el bullyng, la discriminación y asegurar la no propagación de estereotipos que vulneran derechos humanos.

Se disfraza la desigualdad aprobando proyectos como el de la tenencia compartida, que esconde en su génesis la realidad: facilita al padre a omitir presencia y recursos, a la vez que expone a niños y niñas a continuar conviviendo con su abusador mientras dure el proceso judicial. Ello representa un tremendo contrasentido que cobra lógica cuando tomamos conocimiento de que varios de los varones que impulsan esta reforma tienen antecedentes por violencia doméstica.

La violencia contra las mujeres en la política constituye una amenaza para la democracia, porque desalienta a la participación, obstaculiza el acceso igualitario e impide que la sociedad nos reconozca como sujetos políticos (o sujetas políticas) .

Retrocedemos en derechos y avanzamos en impunidad cuando vemos que los procesos se dilatan amparando al abusador de clase alta, cuando vemos que los implicados en operación Océano caminan libremente por la calle.

La impunidad frente a denuncias de explotación sexual, de desapariciones, de Redes de trata, de violaciones grupales es un atentado contra la democracia.

Que el presidente de todos y todas las uruguayas dé un msje a la sociedad amparando a un posible abusador por más amigo que sea, es aberrante, porque invalida el relato de una víctima menor de edad antes que la justicia se expida y peor aún, le está diciendo al resto de los niños, niñas y adolescentes que vivieron abusos, “no denuncien, no les vamos a creer”.

Cuando escuchamos estos msjes claros y concretos de figuras de nuestro gobierno entendemos por qué no quieren una educación que enseñe a pensar, y por qué censuran la educación sexual.

El número de femicidios al día de hoy asciende a …..25 y a esto se suman…. intentos que no terminaron en tragedia, repetimos que la negación no es el camino porque no somos daño colateral de nada, somos muertas a manos de nuestras parejas o ex parejas varones, abusadas dentro del ámbito familiar, nos matan delante de nuestros hijos e hijas con denuncias previas, con indicadores que hacen posible prever desenlaces fatales pero sin suficientes equipos en territorio que asuman las tareas de prevención.

Hoy nos siguen golpeando, desapareciendo, explotando…matando.

Pero no sólo nos preocupa nuestro país; estamos insertas en un mundo que está dando pasos regresivos en cuanto a nuestras conquistas, se eligen presidentes que porclaman la eliminación de leyes que van en contra de derechos adquiridos, luego de arduas negociaciones, estudios académicos y consensos sociales. Se vuelve a invocar la libertad a través de medidas fascistas, que sólo reflejan intereses de las minorías privilegiadas por sobre las grandes mayorías vulneradas. Las mujeres argentinas han dado una dura batalla, y hoy vuelven a quedar jaqueadas por una política injusta, arbitraria e inhumana.

Las mujeres Palestinas, son nuevamente rehenes de una guerra absurda, cuyos intereses nada tienen que ver con valores humanitarios; el acoso sexual, laboral y callejero es vivido a diario por miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Abrazamos a las mujeres palestinas y marchamos de ABYA YALA hasta Palestina en acción global de resistencia feminista.

Y si bien recordamos a Simone de Beauvor diciendo «No olvides nunca, que bastará una crisis económica, religiosa o política para que los derechos de las mujeres se cuestionen»; decimos que demasiado esfuerzo hemos hecho generación tras generación como para tolerar retrocesos calladamente. De nosotras y de toda persona que se considere digna, depende la defensa de nuestros derechos. Y acá estamos de pie, conscientes y unidas para defenderlos.

Salú mujeres!!”.