“La única solución a los problemas es que el hombre deje de pagar por sexo”, manifestó Karina Núñez.

La activista feminista Karina Núñez estuvo este miércoles en Ciudad del Plata brindó una charla sobre trabajo sexual y trata de personas en la Coordinadora del Frente Amplio.

Una vez culminada la convocatoria brindó declaraciones de prensa donde dijo que la charla es necesaria para instaurar el tema en una ciudad que necesita empezar a instaurar como propio la preocupación por la explotación sexual y la trata de personas.

Respecto a trabajadores sexuales en San José, la activista dijo que hay 72 en todo el departamento, Núñez dijo que la mayor concentración se da en Libertad y en segundo punto en San José de Mayo pero que no hay datos específicos por localidad.

Núñez dijo que este número refiere a personas que están formalizadas en esa condición, por lo que el número concreto de personas que brindan servicios sexuales en el departamento puede ser superior.

Respecto a la problemática de la “trata de personas” y demás situaciones ilegales que padecen personas en el entorno del trabajo sexual, la activista dijo que la única solución sería que los hombres dejen de pagar por sexo. No obstante dijo que esto no va suceder por lo cual hay que trabajar en una educación sexual integral que eduque a los hombres que el erotizarse no lleve a la transacción comercial. / Fuente: Portal Relámpago