Niñas y adolescentes del INAU podrían estar entre las eventuales víctimas.

El diputado frenteamplista Nicolás Mesa planteó su “preocupación por los hechos que se vienen dando en San José y que han sido de público conocimiento. El último corresponde al hallazgo de una joven que desde marzo se buscaba por no haber retornado al hogar del INAU de San José de Mayo donde residía. Se presume que esta joven estaba siendo víctima de una red de explotación sexual de menores, por lo que corresponde que se enciendan todas las alarmas posibles y se tomen medidas claras para que esta y otras situaciones que se han dado, no se vuelvan a repetir.

Desde hace meses se le viene haciendo seguimiento a estos casos desde el equipo de diputación y por tanto elevamos un pedido de información al INAU para contar con elementos claros, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta al mismo, solicitud que lleva ya una demora de 108 días”, se informó desde el despacho del diputado Mesa.

Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio

A continuación, su exposición completa en la Cámara de Diputados:

Montevideo, 16 de noviembre de 2023

Presidente de la Cámara de Representantes

Sr. Sebastián Andújar

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto en el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El pasado domingo 12 de noviembre, tomó notoriedad pública una noticia difundida por un medio nacional, sobre una adolecente de San José que fue encontrada por interpol, luego de ser buscada desde marzo de este año. Se incorpora aquí el enlace a la noticia: https://www.subrayado.com.uy/en-montevideo-encontraron-luzmila-una-adolescente-san-jose-que-era-buscada-marzo-n930885

La nota indica que “Desde Interpol indicaron a Subrayado que la joven, que se había fugado de un hogar del INAU fue ubicada en la zona de Jardines del Hipódromo. Las autoridades no descartan que haya sido captada por una red de explotación sexual.”

El caso de esta joven no es el único y se han dado situaciones dolorosas con otras jóvenes que estuvieron institucionalizadas en hogares de San José.

Desde esta diputación hemos estado haciendo seguimiento de esta situación. En particular, queremos hacer énfasis en la labor que los funcionarios técnicos y no técnicos realizan en todas las dependencias del INAU del departamento. Las condiciones de trabajo distan de ser las ideales y sin embargo el esfuerzo que todos ellos realizan día a día permite que los proyectos sigan adelante pero es fundamental que se generen cambios que permitan mejorar estas condiciones que además redundan directamente en mejorar la atención de las niñas, niños y adolescentes que son asistidos allí.

Es por todo esto que el 24 de julio de este año elevamos un pedido de informe sobre algunos aspectos de los centros del Sistema de Protección Especial, las salidas no acordadas, situación de los funcionarios afectados a los proyectos, coordinaciones interinstitucionales de abordaje de diferentes líneas de acción entre otros temas. Este pedido lleva 107 días sin ser respondido por el director, lo que representa un obstáculo para la labor que como parlamentarios desarrollamos. La finalidad y el uso de esta herramienta permite contar con información objetiva, calificada y que muchas veces al ser de carácter sensible permite el resguardo de los datos y da garantías a todas las partes sobre el manejo de los mismos. Contar con estos elementos permite que cada rol institucional, desde su lugar y con las competencias que le corresponden, en el ámbito en el que se desempeñan no sólo puedan analizar lo que sucede sino que además quedan contribuir en la búsqueda de soluciones y generación de líneas de trabajo para que, en este caso en particular, con un tema tan sensible como una posible red de explotación sexual de menores, desde todos los espacios y de manera seria y comprometida, podamos contribuir a la generación de soluciones.

Es por esto que solicitamos tener a la mayor brevedad posible la información solicitada. Asimismo exhortamos a todas las autoridades del MIDES y del INAU a generar instancias y elaborar propuestas tendientes a mejorar sustantivamente las acciones para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

Agradeciendo el diligenciamiento de la presente.

Saluda cordialmente

Nicolás MESA WALLER

Representante Nacional por San José