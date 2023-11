Mirá lo que dicen algunos de sus habitantes.

El periodista Diego Perdomo publicó en La Semana de la ciudad de Libertad un informe en el que evidencia las diferentes opiniones de los habitantes de Puntas de Valdez, tras el homicidio de Wilson Bonnahón a manos de Yoni Daniel Fernández Morales.

“La Jefatura de Policía de San José difundió el pasado viernes 3 de noviembre el comunicado oficial en el cual da cuenta de la condena de Yoni Daniel Fernández Morales de 23 años de edad como autor del homicidio del vecino de Puntas de Valdez, Wilson “Cataneo” Bonnahón, que causó enorme preocupación en toda la comunidad por la forma en que ocurriera.

La escueta comunicación oficial emitida en el parte diario, estableció que los “investigadores de Zonas I y II de la Jefatura de Policía, el Departamento de Análisis Criminal y la Policía Científica, trabajaron bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Primer Turno de Libertad, logrando así el esclarecimiento del homicidio, habiendo realizado averiguaciones, relevamientos, allanamiento y pericias, lo que permitió identificar al autor del hecho”, tratándose de “Yoni Daniel Fernández Morales de 23 años, poseedor de antecedentes penales”, quien sometido a la justicia de Libertad, fue condenado “como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en régimen de reiteración real con dos delitos de hurto especialmente agravados en calidad de autor, a la pena de 13 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo”.

En la localidad de Puntas de Valdez, luego de unos días en los cuales toda la comunidad se vio impactada por la muerte del conocido vecinos y que motivó reuniones como las realizadas el pasado sábado 28 de octubre con el subjefe de Policía José Osorio en el ex salón Horacio Hernández, la noticia de la condena de Fernández Morales, trajo tranquilidad para unos, en tanto que otros aún no están conformes porque entienden que todavía faltan muchas cosas por responder.

LOS CONFORMES | Para algunos, quedó la sensación de que si no hubiera sido por la movilización que realizó la comunidad, la gente del pueblo, no se hubiera avanzado en la resolución del crimen de Bonnahón.

Por ejemplo, Emiliano Mesa, que fue quien encontró a “Cataneo” Bonnahón en su casa, con heridas en su abdomen y cortes en los brazos y que además fue de los primeros en movilizarse en procura de respuestas de parte de las autoridades, al ser consultado por La Semana dijo que “si no nos hubiéramos movido, probablemente no se hubiera profundizado en la investigación, si no hubiéramos mandado una carta al Jefe de Policía pidiendo respuesta, no sé si hubiera actuado a tiempo, porque una de las pruebas determinantes para lograr el esclarecimiento del crimen, que era la filmación de las cámaras que están en el comercio de un vecino, la vinieron a buscar recién el domingo 29”. El crimen ocurrió antes del martes 25, cuando fuera encontrado el cuerpo por Mesa.

Dijo Emiliano Mesa que “muchos de los que teníamos intención de colaborar con la investigación, recién a partir de la reunión del sábado 28 quedamos en contacto con la Policía. Ayudó mucho el movimiento que hubo de la gente, por querer encontrar la respuesta, porque a raíz de eso fue que se hizo esta reunión con el Subjefe” (vale aclarar que el jefe Atilio Rodríguez estaba de licencia).

Agregó respecto al encuentro con José Osorio que “estuvo muy bien que haya venido” y opinó que el Policía tuvo empatía con la gente y dentro de sus posibilidades, brindó todas las respuestas que podía.

Valoró Mesa que la reunión con Osorio también sirvió para visibilizar todas las demandas de seguridad que hay en la zona y para pedir mejoras, como ser mayor iluminación y la instalación de cámaras de viodeovigilancia de la propia Policía, ya que se demostró que las cámaras de un vecino fueron determinantes para que se resolviera el caso. También estuvo sobre la mesa el pedido del destacamento propio en “el 61” y mejora en el patrullaje.

“En el momento hicimos una carta que ya fue entregada a Jefatura y además todos los planteos que se realizaron en la reunión fueron hechos públicos en la pasada sesión de la Junta Departamental por el edil Carlos Ribeiro (MPP-FA)”, dijo Emiliano Mesa.

LOS MOLESTOS | Pero como decíamos, no todos quedaron conformes. Mabel Barreiro, otra de las personas que convocara a la reunión con el subjefe José Osorio, dijo a este medio que si bien están conformes con que el asesino fuera a prisión, entienden que la pareja del ahora condenado tendría que también estar tras las rejas. “La familia está muy indignada y los vecinos también. Para mí, todavía no se hizo justicia como se tiene que hacer”, dijo.

Estos vecinos, que estuvieron fuera de la Fiscalía mientras el condenado y su pareja declaraban, entienden que la mujer del condenado mintió. La vecina compartió con La Semana una imagen de la pareja (que por supuesto no podemos difundir), en la que se ve al ahora condenado con un reloj y anillos que eran de propiedad de Bonnahón. “Cómo ella no va a saber de dónde había sacado esas cosas si él no trabajaba ni nada”, dijo Barreiro, quien mencionó que luego de matarlo Fernández Morales volvió más de una vez a su casa a robarle un taladro y otras cosas de la finca.

A NIVEL POLÍTICO | “El sujeto actuó con saña, primero le dio un puntazo con una cuchilla y después lo asfixió”, comentó la vecina, que dijo que la gente en Puntas de Valdez continúa indignada.

Vale mencionar además que el tema de la seguridad fue abordado por los militantes del comité Máximo Haro del Frente Amplio de la localidad, donde además del crimen ya mencionado, preocupan actos de vandalismo que ocurren en la localidad, por ejemplo el sufrido por el gimnasio al aire libre con el que fue favorecida la escuela 26 en un concurso organizado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. El comité difundió un comunicado en el que insta a los vecinos de la localidad a disfrutar de esos espacios y también cuidarlos”. / Fuente: La Semana – Por Diego Perdomo