En la penúltima fecha del Clausura, disputada entre sábado y domingo, también sumaron tres puntos Central, Tito Borjas, Nacional y Universal.

El portal especializado en deportes, expectativa.uy, realizó el siguiente resumen de la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Mayor de Fútbol de San José.

FECHA 10

Treinta y Tres 2 – Nacional 3

Goles: Julián Menéndez (TyT), Lucas García (TyT), Federico Laca x2 (N), Hugo Mallada (N)

Atlanta El Grafico 0 – Tito Borjas 4

Goles: Santiago López x2 (TB), Luis Dominichi (TB), Yordi Lavecchia (TB)

Central 2 – Los Cardenales 0

Goles: Agustín Bombi x2 (C)

Campana 3 – River Plate 2

Goles: Santiago Gáspari (C), Andrés Delgado (C), Gerónimo Bruzzone (C), Franco Zanoni (RP), Facundo Perdomo e/c (RP)

Río Negro 0 – Universal 2

Goles: Pedro Vico (U), Alexis Acosta (U)

Libre: San Lorenzo

Tabla anual: Campana 34 pts, Central 30, Universal 29, River Plate 28, Río Negro 26, San Lorenzo 24, Tito Borjas 21.2, Treinta y Tres 14, Nacional 13.6, Los Cardenales 3, Atlanta El Gráfico 0

FECHA 11

Tito Borjas – Campana

San Lorenzo – Río Negro

Universal – Atlanta El Gráfico

Los Cardenales – Treinta y Tres

River Plate – Central

Libre: Nacional

Fuente: expectativa.uy Foto: InfoLibertad