El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, renunció a su cargo este miércoles tras la divulgación de los audios con la exsubsecretaria Carolina Ache, en los que le solicitó a la exjerarca que eliminara los chats en los que el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, le advertía sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset, a quien se le otorgó un pasaporte uruguayo estando en prisión en Dubái.

De viaje a Estados Unidos, el presidente Luis Lacalle Pou había recibido un informe sobre el episodio de los audios que involucran a Bustillo y a Ache, y se había comunicado con la vicepresidenta Beatriz Argimón (en ejercicio de la Presidencia) y con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien se encuentra de gira por el interior del país.

La renuncia de Bustillo ocurrió en carta al presidente Lacalle Pou antes que el mandatario tomara una decisión al respecto de su continuidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bustillo asumió el 6 de julio de 2020 tras el alejamiento del entonces canciller Ernesto Talvi.

LOS AUDIOS DIVULGADOS

Los audios difundidos muestran que en en el diálogo del 14 de noviembre de 2022, Bustillo le planteaba a Ache que no entregara a la responsable de la investigación administrativa de la Cancillería los chats de Whatsapp de la conversación que había mantenido con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre la advertencia que le había realizado sobre la peligrosidad de Marset.

“Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular… Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?”, le dijo Bustillo a Ache en parte del diálogo publicado por el semanario Búsqueda.

En otro audio, Ache le advertía a Bustillo que Maciel también tenía los mismos mensajes que le pedía borrar a ella, a lo que el ahora excanciller le contestó: “Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie.

Maciel no zafa mandándote al frente a vos. No zafa. Porque la responsabilidad primaria… los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él”.

También se divulgó un pedido realizado vía Whatsapp el 25 de noviembre de 2022 por el asesor de Lacalle Pou, Roberto Lafluf, que atendiendo a un supuesto pedido del presidente de la República, la convocaba a una reunión con Maciel en el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

En el encuentro, Lafluf le pidió a ella y a Maciel que borraran los mensajes de sus teléfonos, y que consiguiera un escribano que protocolizara el celular sin los mensajes borrados, a lo que Ache se negó por considerarlo un delito.

Ache presentó este y otros materiales este miércoles durante su comparecencia ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que investiga la expedición del pasaporte a Marset.

Bustillo apuntó a Ache en su carta de renuncia: «Descontextualizó conversaciones y obró de mala fe»

El excanciller Francisco Bustillo, que este miércoles renunció a su cargo tras la divulgación de los audios con la exsubsecretaria Carolina Ache, se expresó a través de su carta de renuncia.

«Deseo manifestar que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marset, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno», afirmó el exministro.

«Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria», aseguró y apuntó a la entonces vicecanciller: «La Dra. Ache, descontextualizó conversaciones y obró de mala fe».

«Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente», expresó.

«Después que declare ante el Ministerio Público, estaré a disposición de los medios para echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado», indicó.

Bustillo declarará el viernes 3 de noviembre a las 11 de la mañana ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que investiga si se incurrió en delitos en la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

«Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo, me permito informar que es tal mi tranquilidad, he presentado la renuncia respectiva», culmina la carta.

Bustillo asumió en la Cancillería el 6 de julio de 2020 tras el alejamiento de la cartera del entonces ministro Ernesto Talvi. / Fuente: Subrayado