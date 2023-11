Este fenómeno “será uno de los más intensos de este año”, advirtió el observatorio meteorológico.

Un ciclón extratropical golpeará la costa este del país y traerá consigo “vientos muy fuertes a intensos al final de esta semana”, según advirtió el observatorio meteorológico Metsul.

Este fenómeno “será uno de los más intensos de este año” cerca del sur de Brasil, añade el comunicado del organismo. En tal sentido, indicó que los fuertes vientos pueden causar “intensos daños e interrupciones”, especialmente en la red eléctrica.

Según el pronóstico de Metsul, en las costas sur y este uruguaya los vientos alcanzarán los 80-100 km/h, e incluso pueden alcanzar rachas superiores. “Los peores vientos, según el análisis de Metsul, deberían ocurrir en los departamentos de Rocha y Maldonado y en la costa sur de Rio Grande do Sul, entre Chuí y Mostardas. En estas zonas, las ráfagas de viento podrían alcanzar en algunos lugares valores de entre 80 y 100 km/h a velocidades más elevadas”, reza el informe.

De todas formas, Metsul aclaró que no es la proximidad a la costa lo que determina la intensidad de un ciclón, sino su presión atmosférica. Que esté cerca de la costa, en realidad, “no hace más que aumentar los posibles impactos en el continente”. “Cuanto menor es la presión en el centro de un ciclón, mayor es su intensidad; los modelos indican una presión atmosférica muy baja en el centro de este sistema cuando se forma sobre el océano Atlántico”, añadió el comunicado.

Asimismo, este ciclón traerá consigo también un exceso de lluvias en muchas partes del sur de Brasil entre jueves y viernes. “Los volúmenes serán elevados en la cuenca del río Uruguay”, advirtió Metsul; allí los volúmenes ya son elevados y se han producido inundaciones en los últimos días.

